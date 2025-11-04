खेसारी के 'एक बीवी' बयान से खफा पवन सिंह, जवाब में बोले- 500 जिंदगी खराब की...

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की धूम इन दिनों देखने को मिल रही है. इस बार कई भोजपुरी सितारे भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. पावर स्टार पवन सिंह, भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं. तो वहीं खेसारी लाल यादव आरजेडी की सीट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी ने विरोधी खेमे के लिए ऐसी बातें बोलीं, जिनको लेकर वो तुरंत सुर्खियों में आ गए. भोजपुरी सिंगर ने पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर भी तंज कसा. इस तंज का जवाब अब पावर स्टार दिया है.

पवन सिंह को लेकर क्या बोले खेसारी?

खेसारी लाल यादव ने चुनावी रैली के दौरान पवन सिंह को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि पवन भैया कहते हैं कि खेसारी एक पानी पर नहीं रहता है. हां, उन्होंने सही कहा कि मैं एक पानी पर नहीं रहता हूं. लेकिन एक बीवी पर रहता हूं. अरे भाई मेरे एक पानी पर रहने या ना रहने से आपको क्या फर्क पड़ता है. उन्होंने ये भी कहा कि पवन मेरे बड़े भाई हैं. एक दिन मैंने कहा कि मैं पवन भैया और दिनेश भैया के कारण यहां हूं. मैंने उन्हें अपना आदर्श बताया, लेकिन ये उन्हें मेरा 'कर्मदाता' या मेरा भगवान नहीं बनाता है. मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं. मैं इसपर कैसे प्रतिक्रिया दूं. मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं.

खेसारी को पवन सिंह का जवाब

खेसारी के बिहार चुनाव 2025 से पहले पवन की शादीशुदा जिंदगी पर टिप्पणी करने को लेकर पावर स्टार से पूछा गया. मीडिया से बातचीत में पवन सिंह ने साफ जाहिर किया कि उन्हें खेसारी की टिप्पणी अच्छी नहीं लगी. पलटवार करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्हें खेसारी की निजी जिंदगी की हकीकत पता है. पवन सिंह ने कहा, 'मुझे पता है किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है. अब हम बोलें कि 500 जिंदगियां खराब की हैं, स्टार बनाने के नाम पर? चलिए, हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, आराम से बात करेंगे.'

इससे पहले पवन सिंह गोपालगंज और छपरा में एनडीए प्रत्यायिशों के लिए वोट अपील करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि क्या अंड बंड बोल रहे हैं. अंड बंड बोलने से पहले ये तय करें कि स्टार किसने बनाया है. कभी वो कहते हैं कि निरहुआ ने स्टार बनाया. कभी वो कहते हैं कि पवन भैया ने स्टार बनाया. कम से कम एक पानी पर रहो. एक पानी पर नहीं रहते हो. वहीं खेसारी लाल ने पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर भी कमेंट किया था. उन्होंने कहा था कि ज्योति सिंह के साथ गलत हो रहा है. पवन को ज्योति भाभी को माफ कर देना चाहिए. साथ ही उन्होंने चाचा बनने की इच्छा भी जताई थी.

#WATCH | #BiharElection2025 | Chapra, Bihar: On singer-actor and BJP member Pawan Singh's remarks on him, singer-actor and RJD leader Khesari Lal Yadav says, "...He is my elder brother...About me, he recently said, 'main ek paani pe nahi rehta'; that one day I say that I am here… pic.twitter.com/vwIGqZjTW9 — ANI (@ANI) November 4, 2025

पवन की निजी जिंदगी में चल रहा कहल

इस साल अक्टूबर में पवन सिंह एक विवाद में घिरे हुए हैं. उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया था. इसमें वो फूट-फूटकर रोती नजर आ रही थीं. ज्योति ने दावा किया था कि पवन ने उन्हें अपने लखनऊ स्थित घर में घुसने से रोक दिया. वीडियो में ज्योति ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उन्हें रोका, क्योंकि उनके पति ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. बेहद परेशान हालत में उन्होंने पुलिस के सामने जहर खाने की धमकी भी दी. बाद में पवन सिंह ने ज्योति के चौंकाने वाले दावों का जवाब देते हुए इनकार किया कि उन्होंने उन्हें घर में घुसने से रोका. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने तो सम्मान के साथ उन्हें घर बुलाया था और उनकी विजिट के दौरान दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी. पवन ने बताया था कि वो बच्चे चाहते हैं और उनके लिए तरस रहे हैं.

पवन सिंह ने ये सब बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थीं. इसके बाद ज्योति सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पति के लगाए आरोपों पर अपना सच रखा था. ज्योति ने बताया था कि पवन उन्हें अबॉर्शन पिल्स खिलाते हैं. साथ ही उन्होंने बताया था कि पावर स्टार ने काफी टॉर्चर किया था. ज्योति का दावा था कि पवन सिंह ने चुनाव के लिए उनका इस्तेमाल किया. उन्हें दुनिया के सामने बुलाकर उनकी मांग भरी जबकि वो सालों से न तो उनसे बात कर रहे हैं और न ही उनसे मिलते हैं.

