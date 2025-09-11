Film Wrap: शादीशुदा पवन सिंह ने धनश्री संग किया फ्लर्ट, MLA को डेट कर रहीं तान्या मित्तल?

गुरुवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म रिलीज से जुड़ा मामला गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. वहीं बिग बॉस 19 में इस वीकेंड का वार सलमान खान होस्ट नहीं करेंगे. इसके अलावा तान्या मित्तल ने बिग बॉस में शायरी के माध्यम से अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र किया है.

नेता को डेट कर रहीं तान्या? बॉयफ्रेंड को लेकर दिया हिंट- उसके जैसा कोई विधायक नहीं

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल बिग बॉस 19 में छाई हुई हैं. वो रियलिटी शो में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे कर चुकी हैं. इसी कड़ी में उन्होंने शायरी के मदद से अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र किया है.

शादीशुदा पवन सिंह ने धनश्री संग किया फ्लर्ट, परेशान हुईं एक्ट्रेस, कहा- उनसे दूर रहूंगी

भोजपुरी स्टार पवन सिंह अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में छाए हुए हैं. हर जगह उनकी चर्चा हो रही है. इस बीच धनश्री वर्मा ने पवन सिंह को लेकर शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है.



गोविंदा की पत्नी संग अभिषेक ने किया फ्लर्ट, उम्र के फासले की नहीं चिंता, सुनीता ने मारा ताना

टीवी के रियलिटी शो पति, पत्नी और पंगा में इस वीक एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा गेस्ट बनी हैं. शो में एक्टर अभिषेक कुमार ने सुनीता संग फ्लर्ट किया. जिसमें दोनों की मस्ती देखने लायक दिखी.

19 सालों बाद बिग बॉस होस्ट करने लौटे अरशद वारसी, शो में वापसी पर बोले- ये आइकॉनिक है...

बिग बॉस 19 में इस वीकेंड का वार सलमान खान होस्ट नहीं करेंगे. उनकी जगह अरशद वारसी और अक्षय कुमार होस्टिंग संभालेंगे.



मुश्किल में अक्षय-अरशद की 'जॉली एलएलबी 3', फिल्म पर राेक लगाने की मांग, 16 सितंबर होगी सुनवाई

फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. कई लोग इसमें दिखाए गए सीन्स और डायलॉग्स से नाराज हैं. अब गुजरात हाई कोर्ट में भी इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग हुई है

