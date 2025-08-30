'कोई न जाने...', पत्नी को अकेला छोड़ने, अंजलि को छूने के विवाद पर पवन सिंह का पहला रिएक्शन

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अपनी फिल्मों और गानों की वजह से लोगों के बीच चर्चा में बन रहते हैं. लेकिन हाल फिलहाल में एक्टर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में हैं. एक तरफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी को-स्टार की कमर पर हाथ फेरने को लेकर विवादों में हैं. सोशल मीडिया पर एक्टर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. इस बीच उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल है.

पवन सिंह ने क्या लिखा?

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (X) पर एक कहावत पोस्ट करते हुए लिखा, 'जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पराई'. इसका मतलब है कि जिस भी व्यक्ति पर दुख बीतता है, वहीं उस दर्द को गहराई से समझ सकता है. दूसरा कोई व्यक्ति उसके दर्द को नहीं समझ सकता और उसे केवल दिखावा लगता है.

एक कहावत है—



जिस तन लागे सो तन जाने ।

कोई न जाने पीर पराई ।। pic.twitter.com/zGLJMF1kng — Pawan Singh (@PawanSingh909) August 30, 2025

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर पवन सिंह का वीडियो एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ वायरल हुआ था. जिसमें पवन सिंह लाइव इवेंट में हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर को छूते दिखे थे. ये वीडियो भयंकर वायरल हुआ, जिसके बाद न सिर्फ पवन सिंह को ट्रोल किया गया, बल्कि यूजर्स ने अंजलि के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए. हालांकि एक्ट्रेस ने वीडियो जारी कर अब ये कह दिया है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री को अलविदा कर रही हैं.

प्रोफेशनल के अलावा पर्सनल लाइफ में भी पवन सिंह की मुसीबत कम नहीं हो रही. बीते दिनों ही एक्टर की पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने पवन सिंह पर उन्हें अकेला छोड़ने और उनके माता-पिता का अपमान करने जैसे गंभीर लगाए. इसके साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्हें सुसाइड के सिवाए और कुछ नहीं सूझ रहा है.

