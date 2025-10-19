scorecardresearch
 

Film wrap: परिणीति चोपड़ा ने दिया बेटे को जन्म, खेसारी पर JCB से हुई फूलों की बारिश

फिल्म रैप में रविवार के दिन काफी कुछ हुआ. परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा पेरेंट्स बने हैं. एक्ट्रेस ने बेबी बॉय को जन्म दिया है. इसके अलावा खेसारी लाल यादव, बिहार के छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं.

मां बनीं परिणीति चोपड़ा (Photo: Instagram @parineetichopra)
मनोरंजन की दुनिया में रविवार का दिन खास रहा. परिणीति चोपड़ा की डिलीवरी हो चुकी है. एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है. राघव चड्ढा पिता बनकर काफी खुश हैं. इसके अलावा खेसारी लाल यादव क्योंकि बिहार के छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में ुनके ऊपर जेसीबी से फूलों की बारिश की गई. 

KBC में बतौर होस्ट किसने मारी एंट्री, अमिताभ बच्चन ने धक्के मारकर भगाया, हैरान रह गई ऑडियन्स
कौन बनेगा करोड़पति शो के दिवाली धमाका एपिसोड में इस बार सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक एंट्री लेने वाले हैं. दोनों क्विज तो खेलेंगे ही, साथ ही कॉमेडी का तड़का भी लगाते दिखेंगे.

गुड न्यूज! परिणीति चोपड़ा बनीं मां, बेटे को दिया जन्म, खुशी से झूमे पिता राघव चड्ढा
परिणीति चोपडा़ की डिलीवरी हो गई है, उन्होंने बेटे को जन्म दिया है. राघव चड्ढा पिता बन गए हैं. हाल ही में वो अस्पताल में एडमिट हुई थीं, जिसके बाद फैंस बेसब्री से इस गुड न्यूज के इंतजार में थे.

शादी के 3 साल बाद पति से अलग हुई एक्ट्रेस? बदला सरनेम, फैन्स को दिया हिंट
हंसिका मोटवानी आजकल सुर्खियों में आई हुई हैं. दरअसल, पति सोहेल खतूरिया से तलाक लेने को लेकर खबरों में बनी हुई हैं. 

खेसारी पर JCB से फूलों की बारिश, आतिशबाजी के बीच उमड़ा हुजूम, बोले- आखिरी काम...
भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD से कदम रखा है. 

एक्ट्रेस ने झेला डिप्रेशन का दर्द, एकता कपूर ने की मदद, बोलीं- बहुत स्ट्रगल...
टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी पूरे चार साल बाद टीवी पर वापस लौटी हैं. हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया संग बातचीत में अनीता ने अपनी जर्नी के बारे में बताया.

