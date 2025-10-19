Film wrap: परिणीति चोपड़ा ने दिया बेटे को जन्म, खेसारी पर JCB से हुई फूलों की बारिश

फिल्म रैप में रविवार के दिन काफी कुछ हुआ. परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा पेरेंट्स बने हैं. एक्ट्रेस ने बेबी बॉय को जन्म दिया है. इसके अलावा खेसारी लाल यादव, बिहार के छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं.

