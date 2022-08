पाकिस्तानी सिंगर की स्टेज पर बेइज्जती, फैंस ने गाने से किया इनकार

पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस हिरा मानी को 'प्रीत न करियो कोई' 'दो बोल' और 'कश्फ' जैसे शोज के लिए जाना जाता है. कई जाने माने शोज में काम करने के अलावा हिरा गाती भी हैं. लेकिन हाल ही में उनके एक कॉन्सर्ट के दौरान कुछ ऐसा हो गया जो काफी एम्बेरेसिंग था.

हिरा खुद के एक्ट्रेस होने के साथ-साथ सिंगर होने को काफी गर्व से देखती हैं. लेकिन इस कॉन्सर्ट में उनके गाने पर जिस तरह जनता ने रिएक्ट किया वो बहुत शॉकिंग था. कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल होने लगा है और बात यहां तक पहुंच गई है कि लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हुए उन्हें गाना बंद कर देने के लिए कहने लगे हैं.

कॉन्सर्ट में जनता ने कर दी बेज्जती

हिरा का गाना 'सवारी' कुछ दिनों पहले काफी वायरल हुआ था. इस वायरल हिट के बाद वो अपने एक्टिंग करियर से ज्यादा ध्यान गाने पर दे रही हैं. 14 अगस्त को हिरा लंदन में 'जश्न-ए-आजादी' के मौके पर एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रही थीं. वो स्टेज से काफी एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रही थीं, लेकिन उनकी ऑडियंस भी पूरी एनर्जी से उन्हें सुन रही थी, ये कहना मुश्किल है.

ऑडियंस का ये ठंडा रिस्पॉन्स देखने के बाद हिरा ने एक कोशिश की. अपने गाने 'जा तुझे माफ किया' के साथ उन्होंने जनता को भी गाने में शामिल करना चाहा. हिरा ने स्टेज से गाने की एक लाइन गाने के बाद कहा, 'आप भी मेरे साथ गाइए' और जनता चुप्पी मार गई.

कई बार कोशिश के बाद भी जनता रही चुप

उन्होंने एक ही नहीं लगातार दो-तीन बार स्टेज से ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उनके साथ सुर से सुर मिलाने की जरा भी कोशिश नहीं की. हद तब हो गई, जब हिरा ने स्टेज से ये भी कह दिया कि अगर जनता उनकी आवाज में आवाज नहीं मिलाएगी, तो आगे नहीं गाएंगी. लेकिन जनता को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने चुप्पी साधे रखी. देखिए वीडियो:

Literally no one responded to Hira Mani😂😂#hiramani pic.twitter.com/8YotMOORvg