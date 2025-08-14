पिता की मौत के दूसरे दिन परफॉर्म कर रहे थे सिंगर आतिफ, देखकर बोलीं एक्ट्रेस- ये दर्द…

बॉलीवुड में अपनी आवाज का 'लोहा मनवा' चुके पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम इन दिनों बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने अपने पिता को खो दिया है. मगर इसके बावजूद वो अपने वर्क कमिटमेंट्स से समझौता नहीं किया. उन्हें पिता की मौत के अगले ही दिन लाइव इवेंट में परफॉर्म करते देखा गया.

कब हुई आतिफ असलम के पिता की मौत?

आतिफ असलम के पिता मोहम्मद असलम का निधन 12 अगस्त के दिन हुआ था. खबर थी कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई. आतिफ ने भी अपने पिता की मौत का शोक मनाया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पिता संग एक प्यारा सा फोटो शेयर किया और उन्हें आखिरी बार अलविदा कहा. सिंगर ने लिखा था, 'मेरे आयरन मैन को एक आखिरी गुडबाय. रेस्ट इन लव अब्बू.'

हालांकि पिता की मौत के अगले ही दिन आतिफ 'जश्न-ए-आजादी' नाम के इवेंट में पहुंचे जहां उन्होंने अपने फैंस के लिए लाइव परफॉर्म किया. उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया. आतिफ ने अपने दुख को एक तरफ रखकर फैंस को एक यादगार शाम दी. फैंस उनकी इसी दिलेरी पर फिदा रह गए. उन्होंने सिंगर की तारीफ में सोशल मीडिया पर खूब सारी बातें लिखीं. इसी कड़ी में एक्ट्रेस सबा कमर भी जुड़ीं.

पिता की मौत के अगले दिन किया परफॉर्म, क्या बोलीं सबा कमर?

सबा ने इंस्टाग्राम पर आतिफ की बहादुरी का सम्मान किया. उन्होंने स्टोरी पोस्ट करके सिंगर की तारीफ में लिखा, 'मैं इस दर्द को जानती हूं. मैं इससे रिलेट कर सकती हूं क्योंकि मैंने भी इसे जिया है. अपने सीने में टूटे हुए दिल को साथ लेकर चलना वो भी एक स्माइल के साथ, ये एक इंसान द्वारा किए जाने वाली सबसे मुश्किल चीज है.'

'मेरे प्यारे दोस्त ने पिछले दिन ही अपने पिता को खोया है. लेकिन फिर भी वो स्टेज पर खड़े हैं और परफॉर्म कर रहे हैं. इस तरह की बहादुरी, गहराई और कमिटमेंट कुछ नहीं सिर्फ इज्जत, प्यार और दुआ के लायक होती है.' सबा के इस कमेंट को सोशल मीडिया पर सभी से काफी प्यार मिल रहा है.

