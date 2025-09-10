नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड सीरीज 'कुरुक्षेत्र' का मोशन पोस्टर रिलीज, गुलजार सुनाएंगे महागाथा

भारत की समृद्ध कहानी कहने की संस्कृति को सेलिब्रेट करते हुए नेटफ्लिक्स इंडिया ने 'कुरुक्षेत्र' की घोषणा कर दी है. यह एक महाकाव्यात्मक नई सीरीज है, जो महाभारत के कालातीत दुविधाओं और गहन ज्ञान को चित्रित करती है. शो का मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है, जिसमें भगवान कृष्णा के साथ भीष्मपितामह, अर्जुन, द्रौपदी, भीम, शकुनी मामा और दुर्योधन समेत अन्य किरदारों को देखा जा सकता है. इसके बैकग्राउंड म्यूजिक में सिंगर सुखविंदर सिंह की बुलंद आवाज सुनी जा सकती है.

रिलीज हुआ कुरुक्षेत्र का मोशन पोस्टर

अनु सिक्का के सीरीज टिपिंग पॉइंट प्रोडक्शन तले बने इस शो को अलोक जैन, अनु सिक्का और अजीत अंधारे ने प्रोड्यूस किया है. 'कुरुक्षेत्र' को उजान गांगुली ने लिखा और निर्देशित किया है. महान कवि और गीतकार गुलजार ने इस प्रोजेक्ट में अपनी आवाज दी है, जो इस एनिमेटेड पुनर्कथन में गहराई और गंभीरता जोड़ता है.

एक महत्वपूर्ण प्रोडक्शन, 'कुरुक्षेत्र' महाभारत को पहले कभी न देखे गए तरीके से प्रस्तुत करता है. एक गहन कथानक के माध्यम से जो इस महाकाव्य के सबसे महान क्षणों की भावनात्मक तीव्रता और नैतिक जटिलता को कैप्चर करता है. यह सीरीज 18 प्रमुख योद्धाओं के दृष्टिकोणों के माध्यम से सामने आती है, जो अपनी आंतरिक दुविधाओं, व्यक्तिगत प्रतिशोध और भाई के खिलाफ भाई को खड़ा करने वाली युद्ध की विनाशकारी कीमत से जूझते हैं. धर्मयुद्ध (न्यायपूर्ण युद्ध) की सीख के माध्यम से इस सबसे महान भारतीय कहानी को जीवंत करते हुए, यह शो दो हिस्सों में लॉन्च होगा, प्रत्येक में 9 एपिसोड होंगे.

शो को लेकर मेकर्स ने की बात

नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तान्या बामी ने शो को लेकर कहा, 'कुरुक्षेत्र नेटफ्लिक्स इंडिया का पहला पौराणिक एनीमे है और महाभारत पर एक वास्तव में नवीन दृष्टिकोण है. इसमें वह सब कुछ है जो हम बेहतरीन कहानी कहने में तलाशते हैं. महाभारत हमेशा से एक महाकाव्य से कहीं अधिक रहा है. यह हमारी पसंद और दुविधाओं का दर्पण है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था. अपने विशिष्ट कहानी कहने के दृष्टिकोण, स्तरित किरदारों और एक मार्मिक पृष्ठभूमि संगीत के साथ, यह सीरीज उस कहानी को फिर से प्रस्तुत करती है जिसके साथ हम सभी बड़े हुए हैं, एक ऐसे तरीके से जो आज की पीढ़ी से बात करता है. यह नए दर्शकों के लिए इस कालातीत विषय को एक ताजा, समकालीन और आकर्षक प्रारूप में खोजने का निमंत्रण है.'

निर्माता अनु सिक्का ने कहा, 'कुरुक्षेत्र की लड़ाई अविस्मरणीय और कालातीत है. यह कर्तव्य, नियति और नैतिक विकल्पों का टकराव है. इस एनिमेटेड सीरीज के माध्यम से, हम कुरुक्षेत्र के 18 दिनों को इसके विशिष्ट दृष्टिकोणों के साथ तलाशते हैं, जो शाश्वत ज्ञान को दृश्य कहानी कहने की शक्ति के साथ मिश्रित करता है. हमें नेटफ्लिक्स पर इस स्तरित कथानक को जीवंत करने का सम्मान प्राप्त है, जिससे यह महाकाव्य कहानी भारतीय और वैश्विक दर्शकों के लिए एक दृश्यात्मक रूप से आश्चर्यजनक नए प्रारूप में सुलभ हो.'

नेटफ्लिक्स इंडिया 'कुरुक्षेत्र' के साथ एनिमेटेड पौराणिक शैली में कदम रख रहा है, जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक युग में लाता है. 'कुरुक्षेत्र' का प्रीमियर 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर होगा.

