मोहनलाल ने शुरू की 'दृश्यम 3' की शूटिंग, कब होगी हिंदी में रिलीज? डायरेक्टर ने किया खुलासा

डायरेक्टर जीतू जोसेफ की सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' पैन इंडिया में पसंद की गई है. मलयालम के बाद, इसे हिंदी समेत कई अन्य भाषाओं में बनाया जा चुका है. अभी तक फिल्म के दो पार्ट्स आ चुके हैं. लेकिन अब जीतू जोसेफ इसके तीसरे पार्ट को भी जल्द लेकर आ रहे हैं. उन्होंने 22 सितंबर से मोहनलाल संग फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है.

मलयालम में शुरू हुई 'दृश्यम 3' की शूटिंग

मोहनलाल ने अपने इंस्टाग्राम पर 'दृश्यम 3' से जुड़ी बड़ी अपडेट शेयर करते हुए कंफर्म किया है कि उनकी फिल्म की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है. आज यानी 22 सितंबर के दिन सेट पर पूजा रखी गई जहां फिल्म की पूरी कास्ट, क्रू और मेकर्स मौजूद थे. मोहनलाल और डायरेक्टर ने फिल्म का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया. फैंस मोहनलाल को 'जॉर्ज कुट्टी' के किरदार में वापस देखने के लिए एक्साइटेड हैं.

'दृश्यम' फिल्म सीरीज के तीसरे पार्ट की शुरुआत मलयालम भाषा से हो रही है. ऐसे में फैंस के मन में ये भी सवाल है कि आखिर कब 'दृश्यम 3' हिंदी में बनाई जाएगी जिसमें अजय देवगन और तब्बू नजर आने वाले हैं. काफी समय पहले ये अनुमान था कि 'दृश्यम 3' को मलयालम और हिंदी भाषा में साथ शूट किया जाएगा. लेकिन इसके ओरिजिनल डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने ये सभी अनुमान खारिज किए हैं.

Advertisement

कब शुरू होगी अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम 3' की शूटिंग?

जीतू जोसेफ ने हाल ही में क्यू स्टूडियो संग बातचीत में कंफर्म किया है कि हिंदी से पहले 'दृश्यम 3' मलयालम में रिलीज होगी. उनका कहना है, 'सबसे पहले मलयालम वाली दृश्यम आएगी. अगर बॉलीवुड अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास उनके खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने का भी ऑप्शन है. लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी परिस्थिति कभी पैदा नहीं होगी.'

जीतू जोसेफ ने बताया है कि 'दृश्यम' की हिंदी टीम जिसे अजय देवगन लीड कर रहे हैं, वो तीसरे पार्ट के फाइनल स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं. जब स्क्रिप्ट कंफर्म हो जाएगी और उनके साथ शेयर होगी, तभी इसके हिंदी वर्जन की शूटिंग शुरू होगी. बात करें 'दृश्यम 3' के मलयालम वर्जन की, तो मेकर्स इसे अगले साल तक रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं. हालांकि अभी तक फाइनल रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है.

---- समाप्त ----