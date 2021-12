Harnaaz Kaur Sandhu Miss Universe 2021: इस सवाल का जवाब देकर मिस यूनिवर्स बनीं हरनाज संधू

पंजाब की रहने वाले हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है. 21 साल की हरनाज ने पैराग्वे और साउथ अफ्रीका की मॉडल को हराकर मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया. मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन इजराइल के Eilat में हुआ था. मिस यूनिवर्स का ताज भारत के हाथ 21 सालों के बाद लगा है. हरनाज से पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने इस खिताब को जीता था.

हरनाज ने इस सवाल का दिया जवाब

प्रतियोगिता के टॉप तीन राउंड में कंटेस्टेंट्स से सवाल किया था. इस सेरेमनी के होस्ट स्टीव हार्वी ने पूछा, ''आज के समय में यंग महिलाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि वह रोजाना की लाइफ के प्रेशर से कैसे डील करें?''

इसके जवाब में हरनाज कौर संधू ने कहा, ''आज के समय में सबसे बड़ा प्रेशर जिसका यंग लोग सामना कर रहे हैं, वो है खुद पर विश्वास करना. आप अलग हैं और यही बात आपको खूबसूरत बनाती है. दूसरों से खुद की तुलना करना बंद करो और दुनिया में हो रही जरूरी चीजें पर बात करो. बाहर आओ और खुद के लिए बात करो, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के लीडर हो. आप अपनी आवाज हो. मैं खुद पर भरोसा करती हूं, इसीलिए आज यहां खड़ी हूं.''

Harnaaz Kaur Sandhu Miss Universe 2021: भारत की हरनाज संधू बनीं मिस यूनिवर्स, नाम का ऐलान होने पर निकले आंसू



FINAL STATEMENT: India. #MISSUNIVERSE



The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/wwyMhsAyvd