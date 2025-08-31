scorecardresearch
 

'मुझे खाना बनाना नहीं आता...', 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' विनर का बिग बॉस में बयान, उठे सवाल

बिग बॉस 19 के घर से गौरव खन्ना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता है. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स अब उनके सेलेब्रिटी मास्टर शेफ बनने पर सवाल उठ रहे हैं.

गौरव खन्ना क्यों हुए ट्रोल? (Photo:@iamgauravkhanna)
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' पहले दिन से ही सुर्खियों में छा रहा है. बीते दिनों कुनिका सदानंद घर की पहली कैप्टन बनीं और उन्होंने आते ही सभी को नए सिरे से ड्यूटी सौंप दी. इस दौरान उन्होंने तय किया कि वो कंटेस्टेंट्स को वो काम करने देंगी, जो वह करना नहीं चाहते. ऐसे में गौरव को उन्होंने खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी से इनकार कर कहा, 'उनको खाना बनाना नहीं आता इसलिए वह नहीं बनाएंगे.' एक्टर के इस बयान के बाद हल्ला मच गया.

बता दें कि ये वो ही गौरव खन्ना हैं, जिन्होंने सेलेब्रिटी मास्टर शेफ जीत कर ही बिग बॉस के 19वें सीजन में कदम रखा है. गौरव का ये वीडियो चर्चा में बना हुआ है. यूजर्स 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' के स्क्रिप्टेड होने की बात करने लगे हैं.

क्या कहा था गौरव खन्ना ने?
दरअसल कैप्टन बनते ही कुनिका, गौरव को सभी के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी देती हैं. लेकिन गौरव ये कहते हुए साफ मना कर दते हैं कि मैडम मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे भारतीय खाना बनाना नहीं आता, सभी घरवालों को भूखा रहना पड़ेगा. गौरव का ये स्टेटमेंट वायरल हो गया क्योंकि वो सेलेब्रिटी मास्टर शेफ के विनर रहे हैं.

यूजर्स ने किया रिएक्ट
वहीं लोग वायरल हुए क्लिक पर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'क्या मास्टरशेफ स्क्रिप्टेड था?' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'ठीक है लेकिन उसे सिर्फ इंडियन बनाने के लिए कौन कह रहा है. वहीं कुछ यूजर ने उनकी जीत पर सवाल उठाए.'

गौरव खन्ना का भी आया रिएक्शन
वहीं 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' पर सवाल उठता देख गौरव खन्ना की टीम की ओर से उनके एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है. जिसमें लिखा, 'मास्टरशेफ और बिग बॉस की कुकिंग एक जैसा नहीं है. मास्टरशेफ में, गौरव खन्ना गाइड के साथ काम करते थे और एक ही प्लेट में बेहतरीन डिश तैयार करते थे. बिग बॉस में लोगों के लिए खाना बनाना, रोज़ाना खाना बनाना और किसी की निगरानी में नहीं रहना, सब कुछ है. सेलिब्रिटी मास्टरशेफ से पहले गौरव खन्ना ने कभी खाना नहीं बनाया था. यह शो सीखने, खुद को ढालने और भारी दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में था. आज भारतीय खाने के बारे में एक बयान के आधार पर उन्हें ट्रोल करना ठीक नहीं है.

