scorecardresearch
 

Feedback

'महाभारत' फेम नीतीश भारद्वाज की ऑनस्क्रीन मां दया डोंगरे का निधन, बोले- दिल टूट गया है

लेजेंडरी एक्ट्रेस दया डोंगरे अब हमारे बीच नहीं रहीं. उन्होंने कई मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया था. वो एक बेहतरीन सिंगर भी थीं. दया के निधन पर उनके ऑनस्क्रीन बेटे नीतीश भारद्वाज ने भावुक पोस्ट लिखा है. नीतीश ने एक्ट्रेस को अपनी दूसरी मां बताया और उनके निधन पर शोक जताया.

Advertisement
X
दया डोंगरे ने निधन पर नीतीश भारद्वाज ने जताया शोक (Photo: Instagram @nitishbharadwaj.krishna)
दया डोंगरे ने निधन पर नीतीश भारद्वाज ने जताया शोक (Photo: Instagram @nitishbharadwaj.krishna)

दिग्गज मराठी एक्ट्रेस दया डोंगरे अब हमारे बीच नहीं रहीं. 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया . जानकारी के मुताबिक, वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. एक्ट्रेस के निधन पर उनके ऑनस्क्रीन बेटे का रोल कर चुके नीतिश भारद्वाज ने शोक जताया है. 

नीतीश भारद्वाज का इमोशनल पोस्ट
नीतीश ने पोस्ट में लिखा- दया मावशी ने मेरी पहली फीचर फिल्म में मेरी मां का रोल निभाया था, अब उनका निधन हो गया है. मैं अपनी दूसरी मां की कमी महसूस कर रहा हूं. वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थीं. मेरा हालचाल लेती थीं. ऑनस्क्रीन वो कभी-कभी तर्कहीन और अनुचित लगती थीं, लेकिन असल जिंदगी में बहुत ही नरमदिल थीं. उन्होंने कई बार अपने माहिम (मुंबई स्थ‍ित) वाले घर के किचन में मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया था. मुझे बस बताना होता था कि आज क्या खाने का मन है और वो बना देती थीं.

''वो इकलौती ऐसी इंसान थीं जो मेरी सगी मां के जाने के बाद मुझे डांट सकती थीं. मौत के पीछे की फिलोसफी मुझे पता है लेकिन मां जैसी शख्सियत के जाने से जो खालीपन आता है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता. आज फिर दिल दुख गया है. मैं डोंगरे-दांडेकर परिवार के साथ मिलकर उनके निधन पर शोक जताता हूं. उनकी आत्मा को शांति मिलने की दुआ करती हूं.''

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nitish Bharadwaj (@nitishbharadwaj.krishna)

सम्बंधित ख़बरें

Daboo Malik Amaal Mallik
अमाल की परवरिश पर उठे सवाल, पिता डब्बू बोले- इस उम्र में गालियां...  
Nupur Alankar
चकाचौंध छोड़ नूपुर बनीं पीताम्बरा मां, गुफा में बसाया घर-भिक्षा मांग कर रहीं गुजारा 
Mahhi Vij, Jay Bhanushali
जय से एलिमनी नहीं बेटी की अच्छी परवरिश चाहती हैं माही, करीबी का दावा 
Maan Panu
कौन हैं 25 साल के सिंगर Maan? ब्रेकअप सॉन्ग से उड़ाया गर्दा, सलमान हुए मुरीद 
AI महाभारत का एक सीन (Photo: Screengrab)
AI 'महाभारत' में बड़ा ब्लंडर, हस्तिनापुर में दिखा मॉडर्न फर्नीचर, पीछे पड़े ट्रोल्स 

नीतीश और दया ने मराठी फिल्म 'खट्याल सासु नथल सून' में काम किया था. ये फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी. दया ने नीतीश की मां का रोल प्ले किया था. नीतीश की पोस्ट पर फैंस ने भी कमेंट किए हैं. सबने दया को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है. दया के निधन पर सेलेब्स, फैंस के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी शोक जताया है. 

कौन थीं दया डोंगरे?
दया महाराष्ट्र के अमरावती की रहने वाली थीं. वो फिल्मी खानदान से आती थीं. उनके मां यमुनाताई मोदक भी एक्ट्रेस थीं. उनकी आंटी शांता मोदक भी सिंगर-एक्ट्रेस थीं. दया को ऑल इंडिया रेडियो सिंगिंग कॉम्पिटिशन से पॉपुलैरिटी मिली थी. प्ले रंभा से दया ने 16 साल की उम्र में थियेटर डेब्यू किया था. उनकी शादी शरद डोंगरे से हुई थी.

दया दूरदर्शन के शो गजरा से घर-घर में फेमस हुई थीं. वो कई मराठी और हिंदी मूवीज में दिखी थीं. इनमें मायबाप, आत्मविश्वास, लालची, नकाब, खट्याल सासु नथल सून जैसी फिल्में शामिल हैं. उन्होंने टीवी शोज में भी काम किया था. दया एक्टिंग के अलावा सिंगर भी थीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement