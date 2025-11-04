'महाभारत' फेम नीतीश भारद्वाज की ऑनस्क्रीन मां दया डोंगरे का निधन, बोले- दिल टूट गया है

दिग्गज मराठी एक्ट्रेस दया डोंगरे अब हमारे बीच नहीं रहीं. 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया . जानकारी के मुताबिक, वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. एक्ट्रेस के निधन पर उनके ऑनस्क्रीन बेटे का रोल कर चुके नीतिश भारद्वाज ने शोक जताया है.

नीतीश भारद्वाज का इमोशनल पोस्ट

नीतीश ने पोस्ट में लिखा- दया मावशी ने मेरी पहली फीचर फिल्म में मेरी मां का रोल निभाया था, अब उनका निधन हो गया है. मैं अपनी दूसरी मां की कमी महसूस कर रहा हूं. वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थीं. मेरा हालचाल लेती थीं. ऑनस्क्रीन वो कभी-कभी तर्कहीन और अनुचित लगती थीं, लेकिन असल जिंदगी में बहुत ही नरमदिल थीं. उन्होंने कई बार अपने माहिम (मुंबई स्थ‍ित) वाले घर के किचन में मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया था. मुझे बस बताना होता था कि आज क्या खाने का मन है और वो बना देती थीं.

''वो इकलौती ऐसी इंसान थीं जो मेरी सगी मां के जाने के बाद मुझे डांट सकती थीं. मौत के पीछे की फिलोसफी मुझे पता है लेकिन मां जैसी शख्सियत के जाने से जो खालीपन आता है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता. आज फिर दिल दुख गया है. मैं डोंगरे-दांडेकर परिवार के साथ मिलकर उनके निधन पर शोक जताता हूं. उनकी आत्मा को शांति मिलने की दुआ करती हूं.''

नीतीश और दया ने मराठी फिल्म 'खट्याल सासु नथल सून' में काम किया था. ये फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी. दया ने नीतीश की मां का रोल प्ले किया था. नीतीश की पोस्ट पर फैंस ने भी कमेंट किए हैं. सबने दया को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है. दया के निधन पर सेलेब्स, फैंस के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी शोक जताया है.

कौन थीं दया डोंगरे?

दया महाराष्ट्र के अमरावती की रहने वाली थीं. वो फिल्मी खानदान से आती थीं. उनके मां यमुनाताई मोदक भी एक्ट्रेस थीं. उनकी आंटी शांता मोदक भी सिंगर-एक्ट्रेस थीं. दया को ऑल इंडिया रेडियो सिंगिंग कॉम्पिटिशन से पॉपुलैरिटी मिली थी. प्ले रंभा से दया ने 16 साल की उम्र में थियेटर डेब्यू किया था. उनकी शादी शरद डोंगरे से हुई थी.

दया दूरदर्शन के शो गजरा से घर-घर में फेमस हुई थीं. वो कई मराठी और हिंदी मूवीज में दिखी थीं. इनमें मायबाप, आत्मविश्वास, लालची, नकाब, खट्याल सासु नथल सून जैसी फिल्में शामिल हैं. उन्होंने टीवी शोज में भी काम किया था. दया एक्टिंग के अलावा सिंगर भी थीं.

