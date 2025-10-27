Film Wrap: छठ पर दुल्हन की तरह सजीं मनीषा, ज्योति ने पवन सिंह को दिया धोखा?

सोमवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां देशभर में छठ पूजा की धूम है तो वहीं मनीषा रानी को छठ की पूजा करते देखा गया है. वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लेकर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने बयान दिया है. इसके अलावा माही विज और जय भानुशाली की 14 साल की शादी में दरार आ चुकी है.



छठ पर दुल्हन की तरह सजीं मनीषा, सूर्य को दिया अर्घ्य, बिहार न जाने पर हुईं इमोशनल

बिहार के लोगों के बीच महापर्व छठ की धूम है. एक्ट्रेस मनीषा रानी ने पिछली बार की तरह इस साल भी छठ पूजा की है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की है. जो इस वक्त काफी वायरल है

उड़ती जुल्फें, चेहरे पर स्माइल, बिक‍िनी टॉप में छाईं करीना कपूर खान

बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेबो करीना कपूर खान इन दिनों वेकेशन पर हैं. एक्ट्रेस ने वेकेशन की कुछ फोटोज शेयर की हैं. जहां वो काफी चिल करती हुईं नजर आई हैं. उन्होंने अलग-अलग अंदाज में कई पोज दिए.

ज्योति का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पवन सिंह को दिया धोखा? बोलीं- इमेज खराब...

ज्योति सिंह और भोजपुरी स्टार पवन सिंह की शादी नहीं चली. अटकलें उड़ीं कि ज्योति एक्टर को धोखा दे रही थीं. उनकी किसी शख्स संग फोटो वायरल की गई थी. लेकिन क्या वो सच में ज्योति का बॉयफ्रेंड है, क्या उन्होंने एक्टर को धोखा दिया. इस पर ज्योति ने चुप्पी तोड़ी है.

8 साल बीत गए, कब होगी दयाबेन की वापसी? भ‍िड़े बोले- सेट पर आती हैं...

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस सिर्फ एक ही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर कब उनकी चहेती दयाबेन यानी दिशा वकानी शो पर वापसी करेंगी. पिछले 8 सालों से फैंस दयाबेन और जेठालाल की जोड़ी को साथ देखना चाहते हैं.

मुश्किल में TV के पावर कपल की शादी, 14 साल बाद ले रहे तलाक, किसके साथ रहेंगे बच्चे?

माही विज और जय भानुशाली की 14 साल की शादी में दरार आ चुकी है. दोनों ने अपनी शादी को खत्म कर लिया है. माना जा रहा है कि माही और जय ने कुछ महीनों पहले ही तलाक के लिए अर्जी डाली थी.

