पाकिस्तानी शो Sadqay Tumhare में Mahira Khan की कास्टिंग से नाखुश राइटर, कहा- हमेशा खुद को कोसूंगा

माहिरा खान के फेमस टीवी शो सदके तुम्हारे ने 8 साल पूरे कर लिये हैं. इस मौके पर माहिरा संग फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू सेलिब्रेट कर रहे हैं. 8 साल पुराने इस शो को डायरेक्टर मोहम्मद एहतेशमुद्दीन ने बनाया था. शो की कहानी राइटर खलील उर रहमान कमर की असल जिंदगी की लव स्टोरी पर आधारित थी. अब अपने शो की एनिवर्सरी पर खलील ने एक शॉकिंग बात कह दी है.

माहिरा ने शेयर किया पोस्ट

टीवी शो सदके तुम्हारे में माहिरा खान ने शन्नो नाम की लड़की का किरदार निभाया था. शो की एनिवर्सरी पर उन्होंने दो वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं. उन्होंने इन वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ''आज सदके याद आया. मैंने सुना है कि अब सदके तुम्हारे आखिरकार यूट्यूब पर आ गया है.''

खलील को माहिरा से है शिकायत

वहीं माहिरा खान के पोस्ट के स्क्रीनशॉट को खलील ने ट्विटर पर शेयर किया. उन्होंने इसके साथ लिखा, ''मैं सदके तुम्हारे में इस औरत को इतना पाक रोल देने के लिए हमेशा अपने आप को कोसूंगा.'' माहिरा के प्रति अपनी नफरत के बारे में बताते हुए खलील ने एक पुराने ट्वीट को शेयर किया. मार्च 2020 में माहिरा ने खलील के लिए एक ट्वीट किया था.

I ll always curse on me for the sin I committed by casting her in a very sacred role in my Sadqay Tumhare pic.twitter.com/vNbNYKWYAb