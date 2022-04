मिलने वाली है मनोरंजन की बूस्टर डोज, Amazon Prime Video किया मिर्जापुर-फैमिली मैन का ऐलान

अमेजन प्राइम वीडियो ने गुरुवार, 28 अप्रैल को ढेरों नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया. प्राइम वीडियो पर इस साल कई सारी नई फिल्में और वेब सीरीज आने वाली हैं. इसी के साथ ढेरों एक्टर्स अपने डिजिटल डेब्यू के लिए भी तैयार हैं. शाहिद कपूर से लेकर साउथ एक्टर नागा चैतन्य तक कई सुपरस्टार्स अमेजन प्राइम वीडियो के शो पर नजर आएंगे.

अमेजन ने किया नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान

इस के साथ अमेजन प्राइम वीडियो #SeeWhereItTakesYou हैशटैग भी चला रहा है. यह कहानियां आपको कहां लेकर जाती है यही अब देखना है. शाहिद कपूर की बात करें तो उनकी सीरीज का नाम फर्जी है. यह एक आर्टिस्ट की कहानी है, जो धोखाधड़ी के चक्कर में फंस जाता है. इसके बाद उसका सामना एक टास्क फोर्स अफसर से होता है, जो देश से उसे हटाने आया है. यह एक थ्रिलर स्टोरी होगी.

वहीं नागा चैतन्य एक सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी लेकर आने वाले हैं. इस सीरीज में उनके साथ प्राची देसाई और कई जाने पहचाने एक्टर्स नजर आएंगे. हम आपको बता रहे हैं अमेजन प्राइम वीडियो के नए शोज के बारे में. पढ़ें लिस्ट :

टीकू वेड्स शेरू (हिंदी)

टीकू वेड्स शेरू जिंदा दो बचे लोगों की उतार-चढ़ाव से भरी एक प्रेम कहानी है, जो ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों के बावजूद जीने और जश्न मनाने का जज्बा रखते हैं.

माजा मां (हिंदी)

बड़ौदा की रहने वाली एक प्यारी माँ के बारे में दिल को छू लेने वाली, मज़ेदार कहानी, जो अनजाने में ही अपने बेटे की शादी की योजना में बाधा बन जाती है और सामाजिक के रीति-रिवाजों का विरोध करती है.

ऐ वतन...मेरे वतन (हिंदी)

सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह कहानी उस युवा लड़की की है, जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में विशेष रूप से बेहद अहम भूमिका निभाई थी.

अम्मू (तेलुगु)

अपने अत्याचारी पति को पुलिस ड्यूटी से सस्पेंड करवाने के प्रयास में, अम्मू ऐसा काम करती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता.

पाताल लोक (हिंदी)

एक नई खोज में हाथी राम को भयंकर और जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ता है जो उसे वापस पाताललोक में ले जाता है.

इंडिया लव प्रोजेक्ट (हिंदी)

यह एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, जिसके माध्यम से देश भर के लोगों की असल ज़िंदगी से जुड़ी प्रेरणादायक प्रेम कहानियों को साझा किया गया है, और इसके प्रत्येक एपिसोड में असल ज़िंदगी के प्रेमी जोड़ों की असाधारण लेकिन उम्मीद से भरी कहानी बयां की गई है.

डांसिंग ऑन द ग्रेव (हिन्दी)

अपराध की सच्ची घटनाओं की जांच-पड़ताल के मामलों पर आधारित इस सीरीज़ में एक सनसनीखेज अपराध की कहानी बयां की गई है, जिसमें विशेष साक्षात्कार, चौंकाने वाले फुटेज और स्वयं अपराधी को दिखाया गया है.

सिनेमा... मरते दम तक (हिंदी)

एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, जिसमें कैंप-सिनेमा की दुनिया के चार महान फिल्म निर्माताओं की ज़िंदगी और उस दौर को दिखाया गया है, जो फिल्म बनाने के अपने सपने को पूरा करने की राह पर आगे बढ़े.

जी करदा (हिंदी)

नौजवानों के जीवन पर आधारित इस सीरीज़ में सात बचपन के बेहद करीबी दोस्तों की कहानी दिखाई गई है, जो जवानी की दहलीज़ पर क़दम रखते हैं और अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं.

इंडियन पुलिस फोर्स (हिंदी)

फिल्म जगत की मशहूर हस्तियों में से एक द्वारा प्रस्तुत यह एक्शन थ्रिलर दिल्ली के एक नौजवान पुलिस ऑफिसर के बारे में है, जो देश भर में घातक बम विस्फोटों की एक श्रृंखला के पीछे आतंकवादी मास्टरमाइंड का पता लगाने और उसे कानून से सजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है.

अधूरा (हिंदी)

एक मशहूर बोर्डिंग स्कूल की पृष्ठभूमि पर आधारित सुपर-नेचुरल थ्रिलर, जिसमें कई गहरे और भयानक राज़ छिपे हैं, जो स्कूल की जड़ों के साथ-साथ उससे जुड़े सभी लोगों की जिंदगी को हिलाकर रख देगा.

बंबई मेरी जान (हिंदी)

आजादी के बाद के भारत में बॉम्बे की संकरी गलियों में पनप रहे संगठित अपराध का सफाया करने के इरादे के साथ एक ईमानदार पुलिस वाला अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, जिसमें उसका परिवार भी शामिल है जिसकी वह हर कीमत पर हिफाज़त करना चाहता है.

कॉल मी बे (हिंदी)

बेई एक अरबपति फैशनिस्ट है जिसके बेहद धनी परिवार ने एक बड़े घोटाले के कारण उससे नाता तोड़ लिया है, और अब जिंदगी में पहली बार उसे खुद की रक्षा करनी है। इस सफर में वह पुरानी और घिसी-पिटी सोच पर काबू पाती है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में कौन है.

क्रैश कोर्स (हिंदी)

दो परस्पर विरोधी कोचिंग संस्थानों की एक काल्पनिक कहानी, और जिनकी आपसी रंजिश का असर उन युवा छात्रों के समूह पर पड़ता है जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी आँखों में सपने और कंधे पर परिवार की उम्मीदों का बोझ लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं.

दहाड़ (हिंदी)

एक छोटे से शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित सीरियल किलर ड्रामा, जिसमें एक महिला इंस्पेक्टर द्वारा एक अपराध की जांच-पड़ताल को दिखाया गया है, जो उसका दिल दहला देता है.

दिस इज एपी ढिल्लों

एपी ढिल्लों – ग्लोबल पंजाबी हिप-हॉप सीन के ब्रेकआउट स्टार पर आधारित सभी के लिए उपलब्ध एक सच्ची डॉक्यूमेंट्री. इस सीरीज़ के माध्यम से हम एपी ढिल्लों के सुर्खियों में आने के पीछे की कहानी जानते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें ब्राउन आइडेंटिटी का इस तरह जश्न मनाया जाता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ.

कॉमिकस्तान (हिंदी)

पंचायत (हिंदी)

इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के बावजूद, अभिषेक अपनी काबिलियत के अनुरूप नौकरी नहीं ढूंढ पाता है. इसलिए, उसे शहर से कोसों दूर भारत के एक गांव के पंचायत में नौकरी करनी पड़ती है और वह उस गाँव की आम जिंदगी से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करता है. अभिषेक धीरे-धीरे इसी जगह बस जाता है, और फिर गाँव के प्रधान जी के खिलाफ एक प्रतिद्वंद्वी का उदय होता है जिससे फुलेरा गाँव की राजनीति गरमा जाती है.

द फैमिली मैन (हिंदी)

श्रीकांत तिवारी उतार-चढ़ाव से भरे एक और सफ़र पर निकल पड़ता है, जो एक आम इंसान तथा टॉप-सीक्रेट एजेंट के रूप में अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए आतंकवादियों, विद्रोहियों और नैतिक दुविधाओं से जूझ रहा है.

मुंबई डायरीज (हिंदी)

नौ महीने बाद, बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी फिर से वही कर रहे हैं जिसमें वे माहिर हैं - यानी लोगों की जान बचा रहे हैं. इस सीजन में हमारे डॉक्टर और बीजीएच के निवासी एक भयंकर कुदरती आपदा का सामना कर रहे हैं, जिसके खौफ से पूरा शहर थम जाता है, साथ ही उन्हें अपनी निजी जिंदगी की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है.

मिर्जापुर 3 (हिंदी)

फोर मोर शॉट्स प्लीज (हिन्दी)

#4MSPOnPrime S3: Serving you another round of 4 MSP. To more live, love, blunder and discover what really makes them tick through friendship🥂#PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/jPDbbv6UmJ April 28, 2022

चार लड़कियां ज़िंदगी का आनंद लेने, प्यार बांटने, बड़ी ग़लतियां करने और यह पता लगाने के लिए वापस आ रही हैं, कि वास्तव में कौन सी बात उनकी दोस्ती को प्रभावित करती है.

ब्रीद: इनटू द शैडोज (हिंदी)

#BreatheIntoTheShadowsOnPrime S2: It's time to welcome back a favorite! Watch out for another intriguing tale of twists and mindgames! #PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/DgyEJjve3L — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

जे. का अस्तित्व और उसकी विचारधारा फिर से उभर कर सामने आती है, तथा वह उस काम को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है जिसे उसने शुरू किया था, जिसके बाद अविनाश का सामना उसके दो चेहरों से होता है. कबीर सावंत को अब अपनी ज़िंदगी की जंग लड़नी होगी क्योंकि समाज के हिफ़ाज़त की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है जो पागलपन और जुनून के इस अंतिम खेल का शिकार बन जाता है.

मेड इन हेवन (हिंदी)

#MadeInHeavenOnPrime S2: we can hear the wedding bells all over again, one of the most awaited seasons ever 🤲🏻#PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/lJinEpCvFu — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

वेडिंग प्लानिंग टीम नई-नई शादियों की योजना तैयार करने, नई चुनौतियों का सामना करने और इस दौरान अपनी ख़ुद की ज़िंदगी के सफ़र की योजना बनाने के लिए वापस आ गई है.

हश हश

#HushHushOnPrime: Get ready to expect the unexpected.

The lives of five women intersect in unexpected ways when an unforeseen event unravels the façade of their lives 😦#PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/B8fk30ldvn — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

नीयत (हिंदी)

जब निर्वासित अरबपति आशीष कपूर की बर्थडे पार्टी में मेहमानों की मौत होने लगती है, तो जासूस मीरा राव इसके पीछे के कुटिल इरादों का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है क्योंकि कपूर के करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शक के दायरे में हैं.

#Neeyat: promises to make you bite your nails off!

A billionaire’s birthday getaway turns into a murder mystery. Detective Mira Rao must get to the truth#PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/2MbsL8fltW — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

विद्या बालन इस सीरीज में डिटेक्टिव मीरा राव का किरदार निभाती नजर आएंगी. इस सीरीज में एक बिलियनेयर की कहानी को दिखाया जाएगा, जिसका मर्डर हो जाता है.

राम सेतु (हिंदी)

#RamSetu: watch Akshay Kumar in a race against time to prove the true existence of the legendary Ram Setu #PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/iROJD5Mhdy — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु भी अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाली है. इस फिल्म में अक्षय कुमार राम सेतु के होने की असलियत का पता लगाएंगे. इस फिल्म में अक्षय के साथ नुशरत भरुचा और जैकलीन फर्नांडिस होंगी.

मॉडर्न लव

प्राइम वीडियो पर यूएस ओरिजिनल एंथोलॉजी सीरीज मॉडर्न लव का हिंदी रीमेक आने वाला है. इस सीरीज में मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद की प्रेम कहानियों को दिखाया जाएगा. सीरीज के मुंबई चैप्टर का ट्रेलर रिलीज दिया है. इस एंथोलॉजी सीरीज में समलैंगिकता कपल, एक एशियन मां-बेटे की जोड़ी, खोया-प्यार और दुख, स्वतंत्रता की खोज और मुक्त होने के बारे में एक कहानी दिखाई देगी.

वधान्धी: द फेबल ऑफ वेलोनी(तमिल)

एक खूबसूरत युवा लड़की की हत्या के बारे में एक ड्रामेटिक नॉयर थ्रिलर, जिसमें एक बेरहम जुनूनी पुलिसवाले, उसकी खूबसूरती पर फिदा एक उपन्यासकार और एक अवसरवादी समाचार संपादक के परस्पर विरोधी नजरिए को प्रस्तुत किया गया है.

#VadhandhiOnPrime: A dramatic noir thriller about the murder of a beautiful young girl, an unrelenting obsessed cop, a novelist captivated by her grace and an opportunistic news editor#PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/xbByOAM0rO — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

द विलेज (तमिल)

ग्राफिक नॉवेल पर आधारित भारत का पहला शो, द विलेज एक परिवार के रोड ट्रिप की कहानी बयां करता है जिसके सभी सदस्य म्यूटेंट के एक कबीले का शिकार बन जाते हैं.

#TheVillageOnPrime: the absolute powerhouses of talent, Arya, in India’s first show based on the graphic novel,The Village

#PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/CVf4wEpuqL — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

सुज़ल– द वोर्टेक्स (तमिल)

एक सीधे-साधे गुमशुदा व्यक्ति के मामले की जांच-पड़ताल में एक छोटे से शहर के जटिल सामाजिक ताने-बाने से पर्दा उठ जाता है और उसकी परतें सामने आ जाती हैं.

#SuzhalTheVortexOnPrime: An investigation into a simple missing persons case unravels and rips the intricate social fabric of a small town.#PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/IWNk2IcRGv — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

स्वीट कारम कॉफी (तमिल)

अनजान राहों का साहसपूर्वक सामना करने के इरादे से एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों की महिलाएँ एक शानदार रोड ट्रिप पर निकलती हैं.

#SweetKaaramCoffeeOnPrime: Braving the unknown, three generations of women from the same family set off on an epic road trip.#PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/Zbn3Xkbmd1 — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

धूथा (तेलुगु)

#DhoothaOnPrime: In this supernatural horror, possessed inanimate objects wreak havoc on the lives of people who commit deadly sins.#PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/7lNDbdpTER — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

शहर – लाखोट (हिंदी)

एक ऐसे इंसान की कहानी बयां करने वाली नियो-नॉयर सीरीज़, जो न चाहते हुए भी अपने मूल निवास स्थान लौटता है, जहां वह न केवल अपने अतीत के दानवों से लड़ता है, बल्कि धुएँ और आईने के एक बड़े सेसपूल में भी आ जाता है और उसे अब अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी.

#SheharLakhotOnPrime: A neo-noir series about a man who reluctantly returns to his hometown and gets drawn into a cesspool of smoke and mirrors. How will he prove his innocence?#PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/V7fySTUOBo — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई (हिंदी)

#HappyFamilyConditionsApplyOnPrime: A light-hearted family comedy about a quirky but lovable joint family that is always at loggerheads with each other #PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/yuddREP58c — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

फ्लॉप है Pawan Singh की पर्सनल लाइफ! पहली पत्नी ने लगाई फांसी, गर्लफ्रेंड को दिया धोखा

पी आई मीना (हिंदी)

एक युवा, परेशानियों से जूझ रही महिला प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जाता है, जहां उसे अंतहीन गुत्थी का सिरा ढूंढना है और अपने अस्तित्व का पता लगाना है.

#PIMeenaOnPrime: A young, troubled, female private investigator gets thrown into a world, where she has to fathom the unfathomable and find her own self.#PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/isqI1NIW9N — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

जुबली (हिंदी)

जुबली आजादी के बाद के नए भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित एक काल्पनिक पीरियड ड्रामा है, जिसमें उन कहानियों और सपनों को दर्शाया गया है जिन्होंने बॉलीवुड को जन्म दिया, जिसे आज हम सभी इसी नाम से जानते हैं.

#JublieeOnPrime: Set in a newly independent India, Jubilee is a fictional period drama that unveils the stories and dreams that gave birth to Bollywood, as we know it.#PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/fDGw0qyuhB — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

फर्जी (हिंदी)

#FarziOnPrime: An artist who gets pulled into the murky high stakes of a con job and a fiery task force officer on the mission to rid the country of his menaces in a fast-paced, edgy one-of-a-kind thriller. #PrimeVideoPresentsIndia #SeeWhereItTakesYou pic.twitter.com/5mNMzXI6gq — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022

Lock Upp: कैमरे के सामने बोल्ड हुईं Poonam Pandey, ओपन एरिया में नहाईं, Munawar बोले- मेकर्स फिनाले से पहले ही ट्रॉफी दे देंगे

गुलकंद टेल्स (हिंदी)

डायरेक्टर राज और डी के की जोड़ी एक नई सीरीज लेकर आ रही है. इस सीरीज में कुणाल खेमू, पत्रलेखा और पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे. इस सीरीज को बनाया और लिखा राज और डीके ने है. इसका निर्देशन राही अनिल बर्वे करेंगे. राही और मितेश शाह ने इसे लिखने में भी राज और डी के का साथ दिया है.