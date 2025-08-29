scorecardresearch
 

Feedback

झोपड़ी में रहने वाली मोनालिसा की चमकी किस्मत, बॉलीवुड के बाद मिली साउथ फिल्म, कौन है हीरो?

महाकुंभ मेले में माला बेचने वाली मोनालिसा ने बॉलीवुड के बाद मलयालम सिनेमा में डेब्यू करने का फैसला किया है. उनकी पहली मलयालम फिल्म 'नागम्मा' की पूजा कोच्चि में हुई, जिसमें कैलाश लीड रोल में हैं.

Advertisement
X
साउथ सिनेमा में छाने को तैयार महाकुंभ गर्ल मोनालिसा (PHOTO: Instagram @Monalisa Official)
साउथ सिनेमा में छाने को तैयार महाकुंभ गर्ल मोनालिसा (PHOTO: Instagram @Monalisa Official)

कहते हैं कि इंसान की किस्मत पलटते हुए एक मिनट लगता है. बस वक्त सही होना चाहिए. ये कहावत महाकुंभ गर्ल मोनालिसा पर एकदम सटीक बैठती है. झोपड़ी में बचपन बिताने वाली मोनालिसा ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो फिल्मों की दुनिया का हिस्सा होंगी. लेकिन ऐसा हो चुका है. बॉलीवुड के बाद अब मोनालिसा की झोली में मलयालम फिल्म आ गिरी है. जानते हैं कि उनका साउथ डेब्यू किस हीरो के साथ होगा. 

मलयालम सिनेमा में होगा मोनालिसा का डेब्यू
महाकुंभ मेले में माला बेचने वाली मोनालिसा के दिन बदल चुके हैं. वो दिन-ब-दिन कामयाबी की नई सीढ़ी चढ़ती जा रही हैं. सोशल मीडिया सेंसेशन मोनालिसा अब मलयालम फिल्मों में एंट्री लेने के लिए तैयार हैं. 

वो 'नागम्मा' नाम की मलयालम फिल्म से साउथ इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रही हैं. फिल्म में उनके साथ एक्टर कैलाश लीड रोल में हैं. कैलाश को नीलाथमारा फिल्म में जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है. Onmanorama की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का निर्देशन बीनू वर्गीस कर रहे हैं. वहीं प्रोड्यूसर जीली जॉर्ज हैं. फिल्म की शूटिंग सितंबर के अंत तक शुरू होने की संभावना है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Monalisa Official (@_monalisa_official)

सम्बंधित ख़बरें

बिग बॉस-19 में छाने को तैयार नीलम गिरी
पवन सिंह का सपोर्ट-तगड़ा फैंडम, बिग बॉस में गर्दा उड़ा पाएंगी भोजपुरी हसीना नीलम गिरी? 
Salman Khan,Aamir Khan
Film Wrap: सलमान खान की सुरक्षा में हुई चूक, फिल्म 'वेल्कम टू द जंगल' पर आया नया अपडेट 
Mannara Chopra and Mitali Handa
Film wrap: पिता के निधन से टूटीं मनारा चोपड़ा, माला बेचने वाली मोनालिसा के फिरे दिन, बनीं लग्जरी कार की मालकिन! 
Monalisa
महाकुंभ में बेची माला, अब Monalisa के फिरे दिन! 
monalisa
Monalisa का ट्रांसफॉर्मेशन देख हैरान फैंस! 

फिल्म के लिए कहां हुई पूजा?
मोनालिसा स्टारर फिल्म 'नागम्मा' की पूजा कोच्चि में की गई. मशहूर फिल्म निर्देशक सिबी मलयिल पूजा में शामिल हुए और इसकी सक्सेस की कामना की. सिबी, थानियावर्तनम, किरीदम, दशरथम और महामहिम अब्दुल्ला जैसे क्लासिक्स मूवीज के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं. वहीं डायरेक्टर बीनू वर्गीस के लिए फिल्म काफी खास होने वाली है. 

Advertisement

कैसे फेमस हुईं मोनालिसा?
महाकुंभ के दौरान मोनालिसा माला बेचकर चर्चा में आई थीं. उनकी खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा और देखते ही देखते लोगों के बीच उनके वीडियोज वायरल हो गए. उन्हें लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुईं. इसके बाद मोनालिसा की किस्मत रातोरात चमक गई. निर्देशक सनोज मिश्रा ने अपकमिंग फिल्म ‘डायरी ऑफ मणिपुर’ में उन्हें अहम रोल दिया है. 

हिंदी सिनेमा के बाद मलयालम सिनेमा में बड़ा प्रोजक्ट मिलना मोनालिसा के लिए बड़ी बात है. कल तक जो मोनालिसा लोगों के लिए एक आम लड़की थीं. आज वो सेलिब्रिटी लाइफ जी रही हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement