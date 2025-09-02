scorecardresearch
 

Feedback

साउथ फिल्म 'लोका-चैप्टर 1' की बंपर कमाई, प्रियदर्शन की बेटी ने किया कमाल, बनीं इंटरनेट सेंसेशन

मलायलम फिल्म लोका: चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म की हीरोइन कल्याणी प्रियदर्शन, जो फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी हैं, ने हिंदी ऑडियंस के बीच अपनी पहचान बनाई है. इसे इंडिया की सबसे बेहतरीन सुपरहीरो फिल्म माना जा रहा है और क्रिटिक्स से भी शानदार रिव्यू मिले हैं.

Advertisement
X
फिल्म लोका: चैप्टर 1 की दमदार कमाई (Photo: Instagram @kalyanipriyadarshan)
फिल्म लोका: चैप्टर 1 की दमदार कमाई (Photo: Instagram @kalyanipriyadarshan)

मलयालम फिल्म 'लोका: चैप्टर 1- चंद्रा' जबसे रिलीज हुई है, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. इंटरनेट पर इस सुपरहीरो फिल्म के क्लिप वायरल हो रहे हैं. महज 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 6 दिनों में 32 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है. इसकी हीरोइन कल्याणी प्रियदर्शन को गूगल किया जा रहा है. साउथ सिनेमा से जुड़े लोग भले ही उन्हें जानते होंगे. लेकिन हिंदी ऑडियंस के बीच कल्याणी को 'लोका चैप्टर 1' को लेकर बने बज ने पहचान दिलाई है. चलिए जानते हैं उनके बारे में...

कौन हैं कल्याणी?
कल्याणी फिल्मी खानदान से आती हैं. वो जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी हैं. उनकी मां लिसी (Lissy) भी इंडियन एक्ट्रेस हैं. कल्याणी खासतौर पर मलयाली मूवीज में काम करती हैं. उन्हें तमिल और तेलुगू फिल्मों में भी देखा गया है. कल्याणी ने बतौर असिस्टेंट प्रोडक्शन डिजाइनर अपने करियर की शुरूआत की थी. फिर फिल्म 'इरु मुगन' के लिए असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर का काम किया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dulquer Salmaan (@dqsalmaan)

 2017 में कल्याणी ने तेलुगू मूवी हैलो से एक्टिंग डेब्यू किया था. इसमें उनके हीरो अखिल अक्किनेनी थे. उन्हें बेस्ट डेब्यू साउथ का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. इसके बाद वो तमिल और मलयालम इंडस्ट्री में नजर आईं. कल्याणी ने ब्रो डैडी, हृदयम, चित्रलहरी, हीरो, मानाडु, Varane Avashyamund, Thallumaala जैसी मूवीज में काम किया. अपने करियर में कल्याणी ने अलग-अलग रोल कर दर्शकों का दिल जीता. उन्हें मलयालम इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेज में गिना जाता है. 

Advertisement

लोका: चैप्टर 1 की दमदार कमाई
बात करें फिल्म 'लोका: चैप्टर 1' की तो, इसे दुलकर सलमान ने प्रोड्यूस किया है. सिनेमाघरों में ये फिल्म सुपरस्टार मोहनलाल की मूवी 'हृदयपूर्वम' को टक्कर दे रही है. इस मूवी का जबरदस्त प्रमोशन किया गया था. बावजूद इसके बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 'लोका' से पिछड़ती दिख रही है. लोका: चैप्टर 1 को डोमिनिक अरुण ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने फर्स्ट पार्ट में लोका सिनेमैटिक यूनिवर्स को क्रिएट किया है.  इसमें लीड रोल में कल्याणी के अलावा नास्लेन के. गफूर, सैंडी, अरुण कुरियन, चंदू सलीम कुमार शामिल हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Kajal Aggarwal vacation photos
मोनोकिनी पहन एक्ट्रेस ने पूल में बिखेरा जलवा, पति संग हुई रोमांटिक, Photos 
Allu Arjun heads to Hyderabad after grandmother’s death, Ram Charan cancels shoot
नहीं रहीं अल्लू अर्जुन की दादी, 94 की उम्र में ली अंतिम सांस, सदमे में परिवार 
monalisa bhosle south debut
झोपड़ी में रहने वाली मोनालिसा की चमकी किस्मत, बॉलीवुड के बाद मिली साउथ फिल्म 
Suchitra boyfriend physically assaulted her
लात-घूसों से मारा, बॉयफ्रेंड ने घर पर किया कब्जा, लूट लिए सारे पैसे, सिंगर ने लगाए आरोप 
रिनि अन जॉर्ज (Photo: Instagram @rinianngeorge)
'अश्लील मैसेज भेजे-होटल में बुलाया', मलयाली एक्ट्रेस ने नेता पर लगाए हैरेसमेंट के आरोप 

ये फिल्म एक रहस्यमयी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका नाम चंद्रा है. उसके पास सुपरनैचुरल पावर है. मूवी में मॉर्डन स्टोरीटेलिंग दिखी है. फिल्म को क्रिटिक्स का शानदार रिव्यू मिला है. इसे इंडिया की सबसे बेहतरीन सुपरहीरो फिल्म माना गया है. अक्सर हमें सुपरहीरो मूवीज के भारी भरकम बजट के बारे में सुनने को मिलता है. लेकिन कल्याणी की फिल्म यहां सबको हैरान करती है.

मेकर्स ने इसे बेहद कम बजट (30 करोड़) में बनाकर दिखाया है. फिल्म ने पहले बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी. लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने इस फिल्म के हक में काम किया और देखिए ये रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement