'हिम्मत कैसे हुई?' कपड़ों-उम्र पर पत्रकार के कमेंट से भड़की एक्ट्रेस, लगाई फटकार

एक्ट्रेस लक्ष्मी मांचू ने अपनी फिल्म 'दक्षा: ए डेडली कॉन्सपिरेसी' के प्रचार के दौरान पत्रकारों द्वारा उनके कपड़ों और उम्र को लेकर किए गए सवालों का जवाब देते हुए महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया. उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव को उजागर किया और कहा कि महिलाओं को अपनी आजादी खुद ही लेनी पड़ती है.

लक्ष्मी मांचू ने दिया करारा जवाब (Photo: Instagram/@lakshmimanchu)
लक्ष्मी मांचू ने दिया करारा जवाब (Photo: Instagram/@lakshmimanchu)

साउथ एक्ट्रेस लक्ष्मी मांचू अपनी नई फिल्म 'दक्षा: ए डेडली कॉन्सपिरेसी' के प्रचार में व्यस्त हैं. ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पत्रकार को जमकर झाड़ लगाई. शख्स बार-बार लक्ष्मी से उनके कपड़ों को लेकर सवाल कर रहा है. उसने पूछा था कि 47 साल की उम्र में वो 'मॉडर्न' कपड़े क्यों पहनती हैं. पत्रकार को झाड़ने के साथ-साथ लक्ष्मी ने यह सवाल भी उठाया कि क्या वह एक मेल एक्टर जैसे महेश बाबू से भी यही सवाल पूछेंगे.

लक्ष्मी ने पत्रकार को फटकारा

इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने टिप्पणी की कि मुंबई जाने के बाद लक्ष्मी के कपड़ों और पहनावे में बदलाव आया है. एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि वह हैदराबाद और फिर मुंबई जाने से पहले अमेरिका में रह चुकी हैं. उन्होंने यह तर्क ही दिया कि उन्होंने अपने लुक के लिए कड़ी मेहनत की है और यह उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने का आत्मविश्वास देता है.

जब पत्रकार ने फिर से टिप्पणी की कि वह 50 के करीब हैं और एक बेटी की मां हैं, इसलिए उनके कपड़ों पर लोगों की टिप्पणी स्वाभाविक है, तो लक्ष्मी ने बिना अपनी आवाज बिना ऊंची किए जवाब दिया, 'क्या आप एक पुरुष से यही सवाल पूछेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई! आप मुझसे यह सवाल कैसे पूछ सकते हैं? क्या आप कहेंगे, महेश बाबू, आप अब 50 के हैं, आप शर्टलेस क्यों जा रहे हैं? तो फिर आप एक महिला से वही बात कैसे पूछ सकते हैं? लोग आज आपने मुझसे जो पूछा, उससे सीखते हैं. एक पत्रकार के रूप में, अपनी स्थिति में और जिम्मेदार बनें.'

महिलाओं को नहीं मिलती आजादी: लक्ष्मी

पत्रकार ने स्वीकार किया कि वह एक पुरुष से यह सवाल नहीं पूछेगा. फिर यह कहकर पीछे हट गया कि उसने यह सवाल इसलिए पूछा, क्योंकि लोग उनके सोशल मीडिया पर इस बारे में टिप्पणी कर रहे थे. लक्ष्मी ने शांति से बताया कि वह अभी जवाब देना पूरा नहीं कर पाई हैं और कहा, 'मुझे पता है एक सुपरस्टार की पत्नी जो अभी भी इंडस्ट्री में है. तलाक के बाद उन्हें जो फिल्में ऑफर की गई थीं, वे भी छीन ली गईं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पूर्व पति को बुरा लग सकता है. वह अच्छा काम करने की प्रतीक्षा में है. एक पुरुष को कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता. उसका जीवन कभी नहीं बदलता. लेकिन एक महिला को इतनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं. कोई हमें स्वतंत्रता नहीं देता. हमें आजादी को खुद लेना पड़ता है.' इंटरव्यू देखने वाले लोगों ने माना कि लक्ष्मी ने सवालों के इस तरीके का जवाब देने में सही किया. ऐसे में एक्ट्रेस की तारीफ हो रही है.

