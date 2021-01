US प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण समारोह: लेडी गागा गाएंगी राष्ट्रगान, जेनिफर लोपेज करेंगी परफॉर्म

सुपरस्टार अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर लेडी गागा US के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान गाएंगी. 20 जनवरी को आयोजित होने जा रही इस शपथ ग्रहण समारोह में हॉलीवुड स्टार जेनिफर लोपेज के होने की खबरें भी सामने आई हैं. हालांकि उनकी इस कार्यक्रम में क्या भूमिका होगी इससे जुड़ी जानकारियां अभी पब्लिक नहीं की गई हैं.

जहां तक लेडी गागा की बात है तो वो इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन के कैंपेन का हिस्सा रही हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के एक दिन पहले गागा वेस्टर्न पेंसलवेनिया के कैंडिडेट बाइडेन के साथ नजर आई थीं. राष्ट्रगान की बात करें तो लेडी गागा अमेरिकन फुटबॉल गेम सुपर बॉल 50 में भी अमेरिकी राष्ट्रगान परफॉर्म कर चुकी हैं. गागा के इस इवेंट का हिस्सा होने की बात बाइडेन की इनॉग्रल कमेटी ने खुद अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है.

ट्रंप के वक्त पर इनॉग्रेशन

मालूम हो कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब जैकी इवान्चो ने नेशनल एन्थम गाया था. ट्रंप की सेरिमनी साल 2017 में आयोजित की गई थी और उनसे पहले बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे. बराक ओबामा के इनॉग्रेशन सेरिमनी साल 2013 में आयोजित की गई थी और इसमें बेयॉन्स ने अमेरिकी राष्ट्रगान गाया था.

The #InaugurationDay ceremony lineup is here! 🥳



Invocation - Fr. Leo O’Donovan

Pledge of Allegiance - Andrea Hall

National Anthem - @ladygaga

Poetry Reading - Amanda Gorman

Musical Performance - @JLo

Benediction - Rev. Dr. Silvester Beaman