Film Wrap: Ex वाइफ के खिलाफ कुमार सानू ने किया केस, लॉलीपॉप कॉन्ट्रोवर्सी पर टोनी कक्कड़ का रिएक्शन

हर रोज के एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आपके सामने आज फिर से हाजिर हैं. गुरुवार का दिन कई हैरान करने वाली खबरों से भरा रहा. सबसे बड़ी खबर 90s के स्टार सिंगर कुमार सानू की रही, जिन्होंने अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ मानहानि का केस किया. साथ ही उन्होंने पेनल्टी में 50 करोड़ रुपये की मांग की.

और पढ़ें

वहीं सिंगर टोनी कक्कड़ ने अपनी बहन नेहा कक्कड़ की वायरल 'लॉलीपॉप सॉन्ग' कॉन्ट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया. उनका कहना था कि ऐसे गाने डिमांड पर बनाए जाते हैं. उन्हें मजा आ रहा है लोगों के कमेंट्स पढ़कर. बॉलीवुड में एक और कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई.

ह‍िजाब कंट्रोवर्सी: 'पर्दा के ख‍िलाफ हूं मगर नीतीश कुमार का व्यवहार गलत, मांगे माफी', बोले जावेद अख्तर

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुर्का पहनी एक डॉक्टर लड़की के चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश की. जिसपर जावेद अख्तर, सना खान समेत कई लोग भड़कते नजर आए.

जो सलमान न कर पाए, पवन सिंह ने कर दिया, नंबर 1 शो बना बिग बॉस, गिराई 'अनुपमा' की रेटिंग

गुरुवार के दिन पिछले हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स आईं जिसमें 'बिग बॉस 19' का फिनाले एपिसोड नंबर 1 पर नजर आया. शो में पवन सिंह ने वो करके दिखाया, जो सलमान कई एपिसोड्स से नहीं कर पा रहे थे.

Advertisement

धर्मेंद्र की पहली फैमिली ने किया हेमा मालिनी को इग्नोर, शोभा डे का दावा, बोलीं- वो चाहतीं तो...

राइटर शोभा डे ने धर्मेंद्र और उनके परिवार को लेकर कई बड़े दावे किए. उन्होंने कहा कि एक्टर की पहली पत्नी और परिवार ने हेमा मालिनी को इग्नोर किया.

'धुरंधर' बनी 'अवतार 3' के लिए स्यापा! इंडिया में सबसे कमाऊ हॉलीवुड फिल्म का सीक्वल चल पाएगा?

हॉलीवुड की 'अवतार 3' भी इंडिया में स्ट्रगल करती नजर आ रही है. 'धुरंधर' के भौकाल के बीच जेम्स कैमरून की फिल्म का असर एडवांस बुकिंग में फीका दिख रहा है. ऐसे में इसके हिट होने पर सस्पेंस है.

धुरंधर के एक्टर संग पोज देते वक्त अनकंफर्टेबल हुई 'अंगूरी भाभी', हटाया हाथ, फिर...

भाबीजी घर पर हैं की अंगूरी भाभी यानी शुभांगी अत्रे का एक वीडियो धुरंधर एक्टर राकेश बेदी के साथ वायरल है जिसमें वो काफी असहज महसूस होती नजर आ रही हैं.

---- समाप्त ----