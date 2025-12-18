इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब कांड खूब चर्चा में बना हुआ है. एक इवेंट में नीतीश ने महिला डॉक्टर के चेहरे से बुर्का हटाने की कोशिश की थी. इस पर कई सेलेब्स अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं, वहीं अब राइटर जावेद अख्तर ने इस मामले पर भी रिएक्शन दिया है. जावेद का रिएक्शन तब आया जब सोशल मीडिया पर उनका बुर्का पर दिया बयान नीतीश कुमार को समर्थन जताते हुए वायरल किया गया.

माफी मांगे नीतीश

जावेद अख्तर ने एक X पर पोस्ट कर अपनी बात कही. नीतीश कुमार के किए की निंदा करते हुए वो लिखते हैं- जो मुझे थोड़ा-बहुत भी जानते हैं... और ये जानते हैं कि मैं पर्दा के पारंपरिक कॉन्सेप्ट के कितना खिलाफ हूं. लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि मैं नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए व्यवहार को स्वीकार कर सकता हूं. मैं इसकी बहुत सख्ती से निंदा करता हूं. नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए.

जावेद अख्तर का X पोस्ट

जावेद का बयान वायरल

जावेद की ये सफाई तब आई जब उनका नवंबर में बुर्का को लेकर दिया एक बयान वायरल हुआ. हाल ही में SOA लिटरेरी फेस्टिवल 2025 में जावेद से बुर्का और महिलाओं के पर्दा करने को लेकर सवाल किया गया था. इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि- महिलाओं को अपने चेहरे पर क्यों शर्म महसूस करनी चाहिए?

नवंबर के इस इवेंट का वीडियो वायरल हो गया, खासकर तब जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब उतार दिया. इस विवाद ने राजनीतिक हंगामा मचा दिया है.

महिलाओं को अपने चेहरे से आती है शर्म?

फेस्टिवल में एक स्टूडेंट ने जावेद से सवाल किया था. स्टूडेंट ने कहा कि जावेद को बचपन में बिना बुर्का पहनने वाली महिलाओं ने पाला, लेकिन अगर कोई महिला चेहरा ढकना चुनती है तो वो कमजोर क्यों हो जाती है? जावेद ने बिना देर किए जवाब दिया- तुम्हें अपने चेहरे पर क्यों शर्म महसूस होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए?

जावेद बोले- मुझे लगता है कि खुलने वाले कपड़े, चाहे मर्द पहने या औरत- सम्मानजनक नहीं लगते. अगर कोई आदमी ऑफिस या कॉलेज में स्लीवलेस शर्ट पहनकर आए, तो अच्छा नहीं लगता. उसे शालीन कपड़े पहनने चाहिए. औरत को भी शालीनता से तैयार होना चाहिए.

जावेद ने पूछा- चेहरा ढकने की जरूरत क्यों?

जावेद ने आगे कहा- लेकिन चेहरा ढकने की क्या जरूरत? उसके चेहरे में ऐसा क्या अश्लील या अपमानजनक है जो उसे ढकना पड़ता है? क्यों? क्या वजह है? जावेद ने बुर्का पहनना पीयर प्रेशर बताया और कहा- ये पीयर प्रेशर है. अगर उसे मौका मिले तो वो ब्रेनवॉश्ड है. अगर वो कहे कि खुद से कर रही है, तो भी ब्रेनवॉश्ड है. उसे पता है कि उसके आसपास के लोग सराहेंगे.

जावेद ने और कहा- अगर तुम उसे छोड़ दो, तो कौन चेहरा ढकेगा? क्या वो अपने चेहरे से नफरत करती है? शर्मिंदा है? क्यों?

