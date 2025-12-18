'धुरंधर' बनी 'अवतार 3' के लिए स्यापा! इंडिया में सबसे कमाऊ हॉलीवुड फिल्म का सीक्वल चल पाएगा?

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस गेम पलटकर रख दिया है. दो हफ्ते पहले जब ‘धुरंधर’ रिलीज होने वाली थी, तब ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ यानी ‘अवतार 3’ को एक बड़ा रिस्क माना जा रहा था. चिंता ये थी कि ‘धुरंधर’ के पास धमाकेदार कमाई करने के लिए सिर्फ दो हफ्ते होंगे. क्योंकि 19 दिसंबर को ‘अवतार 3’ के आने के बाद इसके कलेक्शन में तगड़ी गिरावट आ सकती है.

लेकिन गेम ऐसा बदला कि ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर वाइल्डफायर बन चुकी है और अब इसका असर ‘अवतार 3’ की एडवांस बुकिंग पर नजर आने लगा है. दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही ‘अवतार 3’ पर खतरा मंडरा रहा है कि ये पहली दो फिल्मों जैसा कमाल नहीं कर पाएगी.

कैसी चल रही ‘अवतार 3’ की एडवांस बुकिंग?

ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार तक नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में ‘अवतार 3’ के करीब 55 हजार टिकट एडवांस में बुक हो चुके थे. सैकनिल्क की रिपोर्ट बताती है कि ‘अवतार 2’ के मुकाबले ‘अवतार 3’ की एडवांस बुकिंग लगभग 60% तक स्लो चल रही है. हालांकि टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के ट्रेंड्स बताते हैं कि मंगलवार से इसमें थोड़ी तेजी आई है.

दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में ‘अवतार 3’ के कई शोज पहले ही 60% तक भर चुके हैं. गुरुवार रात तक नेशनल चेन्स में इसके करीब 2 लाख टिकट एडवांस में बिक सकते हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ‘अवतार 3’ का ओपनिंग कलेक्शन 23–25 करोड़ रुपये के बीच रह सकता है. रिलीज के दिन भी शोज में भीड़ बढ़ सकती है क्योंकि इंडिया में ‘अवतार’ फ्रेंचाइज़ी की मजबूत फैन फॉलोइंग रही है.

इंडिया में ‘अवतार’ का रिकॉर्ड

इंडिया में पहली ‘अवतार’ फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी. आमिर खान की ‘गजनी’ (2008) के बाद 'अवतार' सिर्फ दूसरी फिल्म थी जिसने इंडिया में 100 करोड़ नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार किया था. इसके एक हफ्ते बाद आमिर की '3 इडियट्स' आई थी जो 100 करोड़ क्लब में दूसरी, और 200 करोड़ क्लब में पहली बॉलीवुड फिल्म थी

2022 में रिलीज हुई ‘अवतार 2’ ने 378 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया और आज भी ये इंडिया में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म है. इसका ओपनिंग कलेक्शन 40 करोड़ था. ‘अवेंजर्स: एंडगेम’ (53 करोड़) के बाद ‘अवतार 2’ इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनर रही.

लेकिन ‘अवतार 3’ की ओपनिंग फिलहाल ‘अवतार 2’ की रेंज में नहीं दिख रही. इसकी सबसे बड़ी वजह रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ है. ‘अवतार 3’ से दो हफ्ते पहले रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बनी हुई है. दूसरे हफ्ते में इसकी परफॉर्मेंस ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है.

‘धुरंधर’ दूसरे हफ्ते में 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन चुकी है. रणवीर सिंह की ये फिल्म 2025 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बनने की रेस में सबसे आगे नजर आ रही है. क्रेज ऐसा है कि तीसरे वीकेंड में भी इसे जबरदस्त जंप मिलने की उम्मीद है. शुक्रवार को रिलीज हो रही ‘अवतार 3’ को पहले ही तगड़ी टक्कर मिलने लगी है. और यही वजह है कि इसकी एडवांस बुकिंग उम्मीद से स्लो नजर आ रही है.

इंडिया में हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज हमेशा मजबूत रहा है और ‘अवतार 3’ की भी एक पक्की ऑडियंस तय है. ये दर्शक तो हर हाल में फिल्म देखने पहुंचेंगे. लेकिन जो अनिश्चित दर्शक हैं, उन्हें फिलहाल ‘धुरंधर’ ज्यादा खींच रही है, क्योंकि इसे न देखना अब कुछ बड़ा मिस कर देने जैसा हो गया है. अब असली तस्वीर शुक्रवार को ही साफ होगी कि ‘अवतार 3’ के लिए थिएटर्स में कैसी भीड़ उमड़ती है.

