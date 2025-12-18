जो सलमान न कर पाए, पवन सिंह ने कर दिया, नंबर 1 शो बना बिग बॉस, गिराई 'अनुपमा' की रेटिंग

बिग बॉस का 19वां सीजन हिट रहा. गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट का ये शो भले ही धीमी रफ्तार के साथ शुरू हुआ था. लेकिन मिड सीजन इसने लोगों के बीच बज बनाना शुरू कर दिया. 7 दिसंबर को शो का फिनाले था. जहां पर भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह पहुंचे थे. उनकी एंट्री इन दिनों जिस शो में हो रही है, उसे बंपर टीआरपी मिल रहा है. अब बिग बॉस फिनाले पर भी भोजपुरी स्टार की एंट्री का दबदबा दिखा है. शो बार्क रेटिंग में पहले नंबर पर है.

मतलब सलमान खान के रियलिटी शो का 19वां सीजन टीआरपी लिस्ट में टॉप पर है. ये नंबर 1 शो बना है. इसने अनुपमा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शोज को पछाड़ दिया है. सबसे हैरानी वाली बात ये है कि बिग बॉस 19 पूरे सीजन नंबर 1 नहीं बना था. इसे टॉप 5 या 10 में जगह मिली थी. लेकिन फिनाले को इतनी व्यूअरशिप मिलेगी, किसी को अंदाजा नहीं था. कईयों का मानना है ये सब पवन सिंह फैक्टर की वजह से हुआ है. पवन सिंह के जादू ने शो के फिनाले को ग्रैंड बनाया.

तो क्या सलमान से बढ़कर है पवन सिंह का क्रेज?

पवन सिंह मौजूदा वक्त के ट्रेंडिंग स्टार हैं. वो जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं. जो भी पहनते हैं वो ट्रेंड बन जाता है. भोजपुरी इंडस्ट्री तक सीमित रहे पवन सिंह अब बाकी चीजों को भी एक्सपलोर कर रहे हैं. जबसे वो रियलिटी शो राइज एंड फॉल में दिखे, हिंदी ऑडिंयस के बीच लोकप्रिय हो गए. उनकी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए मेकर्स उन्हें बिग बॉस में लाए. दंबग खान और पावर स्टार को एक मंच पर देखना हर भोजपुरी-हिंदी फैंस के लिए ट्रीट की तरह था. जब पवन के बिग बॉस में आने का प्रोमो सामने आया था, तभी से लोगों के बीच हलचल थी.

धमकी के बावजूद सलमान संग शेयर किया स्टेज

फिनाले में उन्हें लेकर क्रेज इसलिए भी बढ़ा क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पवन सिंह को सलमान खान संग स्टेज ना शेयर करने की धमकी मिली थी. लेकिन इन धमकियों को नजरअंदाज कर पवन सिंह शो में आए. सलमान संग स्क्रीन शेयर किया. उन्हें भोजपुरी गाने पर डांस कराया. नीलम गिरी संग परफॉर्म किया. पवन सिंह ने एक कंटेस्टेंट को फिनाले की रेस से बाहर किया. जब तक स्टेज पर सलमान खान के साथ पवन सिंह थे, फैंस टकटकी लगाए टीवी देख रहे थे. अब किसी हीरो को लेकर इतना क्रेज होगा तो कैसे वो शो नंबर 1 नहीं बनेगा. बिग बॉस के बाद पवन सिंह लाफ्टर शेफ 3 में दिखे. उम्मीद है जल्द वो कई और शोज में आकर उन्हें हिट बनाएंगे.

कौन सा शो किस नंबर पर?

बिग बॉस के बाद बार्क की लिस्ट में अनुपमा दूसरे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तीसरे, लाफ्टर शेफ सीजन 3 चौथे, तुम से तुम तक 5वें, उड़ने की आशा- सपनों का सफर छठे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 7वें, गंगा माई की बिटियां 8वें, वसुधा 9वें, ये रिश्ता क्या कहलाता है 10वें नंबर पर है. इस बार इंडियन आइडल को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. शो टीआरपी लिस्ट में 24वें नंबर पर है. वहीं कौन बनेगा करोड़पति 35वीं रैंक पर है.

