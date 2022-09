'विक्रम वेधा' का रिव्यू करेंगे KRK, बोले- फिल्म की रिलीज से पहले मुझे जेल तो नहीं भेज दोगे?

फिल्म क्रिटीक और एक्टर केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. जबसे जेल से बाहर आए हैं, तबसे वह पल-पल के अपडेट्स अपने फैन्स को दे रहे हैं. हाल ही में एक ट्वीट के जरिए केआरके ने इच्छा जाहिर की कि वह 'विक्रम वेधा' का रिव्यू करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने शर्त भी रखी. केआरके का कहना रहा कि वह फिल्म का रिव्यू तो करेंगे, लेकिन उन्हें बस बॉलीवुड के लोग फिल्म की रिलीज से पहले जेल में न डालें.

केआरके का ट्वीट वायरल

केआरके ने जो ट्वीट किया, उसमें लिखा था, "विक्रम वेधा का मैं जरूर रिव्यू करूंगा, अगर बॉलीवुड के लोग मुझे जेल में न डालें तो, वह भी फिल्म की रिलीज से पहले." केआरके पिछले दिनों ही जेल से बाहर आए हैं. दरअसल, ऋषि कपूर और इमरान खान पर केआरके ने कुछ विवादित ट्वीट कर दिए थे. इसके अलावा अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर भी केआरके ने कुछ अच्छे रिव्यूज नहीं दिए थे. काफी खराब भाषा का अपनी पोस्ट में इस्तेमाल किया था. ऐसे में जब केआरके दुबई से मुंबई आए, तो एयरपोर्ट पर पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

I will definitely review film #VikramVedha if Bollywood people won’t put me in jail again before the release of the film.