Film Wrap: अश्लील जिम वाले वीडियो पर खेसारी का रिएक्शन, TV पर क्यों रो पड़े मुनव्वर फारूकी?

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपने जिम वाले अश्लील वीडियो को लेकर रिएक्शन दिया है. इसके अलावा आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपने नए घर को लेकर स्टेटमेंट दिया है.

जिम वीडियो पर बोले खेसारी (Photo: Instagram @khesari_yadav)
जिम वीडियो पर बोले खेसारी (Photo: Instagram @khesari_yadav)

गुरुवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. साउथ के स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का सगाई की अफवाहों के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है. वहीं. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपने जिम के पुराने वायरल वीडियो पर रिएक्शन दिया है.

7 साल छोटी रश्मिका के दूल्हा बनेंगे विजय! भरी मफफिल में किया Kiss, Video
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साउथ सिनेमा के पॉपुलर स्टार्स में से एक हैं. दोनों  फैंस के फेवरेट कपल बन चुके हैं. चर्चा है कि दोनों गुपचुप सगाई कर चुके हैं. इस बीच दोनों का ही एक वीडियो वायरल है.

अश्लील जिम वीडियो पर खेसारी को हुआ पछतावा, मानी गलती, बोले- पत्नी को..
इन दिनों भोजपुरी स्टार खेसारी लाल छपरा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर खूब चर्चा में हैं,उनके सी पुराने विवाद सामने आ रहे हैं. इस बीच उन्होंने अपने विवादित जिम वाले वीडियो पर बयान दिया है.

BF संग रिश्ते पर एक्ट्रेस ने लगाई मुहर, कब करेगी शादी? बोली- अभी हम...
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने लेटेस्ट क्रश को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है, जो इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता है.हालांकि इस दौरान कृति ने नाम का खुलासा नहीं किया. काफी सारी चीजों को अंडररैप्स रखा. इसके अलावा उन्होंने शादी पर भी बात की.

6 मंजिला इमारत में शिफ्ट हुए रणबीर-आलिया, किया गृहप्रवेश, एक्ट्रेस बोलीं- बहुत खुशी...
बॉलीवुड के सबसे रॉयल कपल रणबीर कपूर और आलिय भट्ट अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं. आलिया भट्ट ने दुबई में एक इवेंट के दौरान इस बात का खुलासा किया और कहा पूरा कपूर परिवार इस घर में साथ रहेगा.

TV पर सिसक कर रो पड़े मुनव्वर, मांगी माफी, इमोशनल हुईं हिना खान
स्टैंडअप कॉमेडियन-एक्टर मुनव्वर फारूकी जब भी कैमरे के सामने आते हैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाते हैं. हालांकि पति पत्नी और पंगा के फिनाले पर मुनव्वर काफी इमोशनल हो जाते हैं. जानिए वजह

