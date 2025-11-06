scorecardresearch
 

KGF फेम हरीश राय का 55 की उम्र में निधन, कैंसर जूझ रहे थे एक्टर, इलाज के नहीं थे पैसे

यश स्टारर केजीएफ फेम एक्टर हरीश राय का निधन हो गया है. वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. आखिरकार एक्टर जिंदगी की जंग हार गए. उनके निधन पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने भी शोक जताया है. वहीं फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है.

केजीएफ फेम हरीश राय का निधन (Photo: Screengrab)
कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर हरीश राय का गुरुवार को निधन हो गया. वह 55 वर्ष के थे. हरीश लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे. उनकी मृत्यु की खबर से कन्नड़ फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. खुद कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये खबर दी, साथ ही उन्होंने शोक भी जताया. 

कर्नाटक डिप्टी सीएम ने जताया शोक

शिव कुमार ने X पर पोस्ट शेयर कर अपनी संवेदनाए जाहिर कीं. शिव ने बताया कि हरीश का अचानक इस दुनिया को अलविदा कह चले जाना इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी क्षति है. 

हरीश की फोटो के साथ वो लिखते हैं,''कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध खलनायक हरीश राय के निधन की खबर बेहद दुखद है. हरीश राय कैंसर से पीड़ित थे, और उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है. उन्होंने ओम, हलोयम, केजीएफ और केजीएफ 2 जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया था. हरीश राय की आत्मा को शांति मिले और ईश्वर उनके परिवार व करीबियों को इस दुख को सहने की शक्ति दे.''

फैंस के बीच शोक की लहर 

हरीश राय ने अपने लंबे करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था और दर्शकों के बीच अपनी दमदार अदाकारी के लिए जाने जाते थे. उन्होंने टीवी और थिएटर में भी शानदार काम किया. फिल्म जगत के साथ-साथ उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. कई सितारों ने कहा कि हरीश राय जैसे कलाकार बहुत कम होते हैं, जिन्होंने सादगी और अभिनय दोनों को एक साथ जिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरीश राय कुछ समय से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था. उनके निधन से कन्नड़ सिनेमा ने एक प्रतिभाशाली कलाकार को खो दिया है, जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. वो साउथ सुपरस्टार यश की केजीएफ 1 के ओपनिंग सीन में दिखाई दिए थे. हालांकि उनका किरदार बहुत छोटा-सा था लेकिन उनकी छाप फैंस के दिलों पर अमिट है.

केजीएफ की शूटिंग के दौरान झेली थी तकलीफ

हरीश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि केजीएफ की शूटिंग के दौरान गले के कैंसर से पीड़ित थे. वो लगातार ट्रीटमेंट ले रहे थे, जिससे उनके गले में भी सूजन हो गई थी. उन्होंने जानबूझकर दाढ़ी वाला गेटअप लिया था ताकि उस सूजन को छुपा सकें.

हरीश राय ने यूट्यूबर गोपी गौडरु से बात करते हुए कहा था कि,“परिस्थितियां इंसान को महान भी बना सकती हैं और उससे सब कुछ छीन भी सकती हैं. किस्मत से कोई नहीं बच सकता. मैं पिछले तीन साल से कैंसर से पीड़ित हूं. केजीएफ फिल्म में मैंने लंबी दाढ़ी रखी थी ताकि इस बीमारी की वजह से गर्दन में आई सूजन को छिपा सकूं. मैंने सर्जरी इसलिए टाल दी क्योंकि शुरुआत में मेरे पास पैसे नहीं थे. मैं इंतजार करता रहा कि फिल्में रिलीज हों, ताकि कुछ पैसे मिल सकें. लेकिन अब मैं कैंसर के चौथे स्टेज में हूं और हालत लगातार बिगड़ती जा रही है.”

---- समाप्त ----
