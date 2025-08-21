scorecardresearch
 

Feedback

'अश्लील मैसेज भेजे-होटल में बुलाया', मलयाली एक्ट्रेस ने केरल के नेता पर लगाए हैरेसमेंट के आरोप, हुई इस्तीफे की मांग

मलयालम एक्ट्रेस रिनि अन जॉर्ज ने केरल के एक युवा नेता पर हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि नेता ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे और होटल में बुलाया. रिनि ने पार्टी को पूरी जानकारी दी. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस मामले ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है.

Advertisement
X
रिनि अन जॉर्ज ने लगाए गंभीर आरोप (Photo: Instagram @rinianngeorge)
रिनि अन जॉर्ज ने लगाए गंभीर आरोप (Photo: Instagram @rinianngeorge)

मलयालम एक्ट्रेस और पूर्व जर्नलिस्ट रिनि अन जॉर्ज (Rini Ann George) ने शॉकिंग खुलासे किए हैं. बुधवार को उन्होंने केरल के एक यंग नेता पर हैरेसमेंट के आरोप लगाए. एक्ट्रेस का कहना है कि उन्हें नेता की तरफ से कई मौकों पर अश्लील मैसेज भेजे गए हैं. लीडर ने एक्ट्रेस को होटल में भी बुलाया था. जब रिनि ने उनकी पार्टी के सामने उनकी हरकतों का खुलासा करने की धमकी तो, यो नेता ने उन्हें ऐसा करने का चैलेंज किया.

एक्ट्रेस ने लगाए हैरेसमेंट के आरोप
रिनि ने उस यंग नेता और उसकी पार्टी के नाम का खुलासा नहीं किया है. एक्ट्रेस ने कहा कि पार्टी की लीडरशिप को उन्होंने सारी जानकारी दे दी है. उन्हें दावा किया कि कई राजनेताओं की पत्नी और बेटियों ने भी उस नेता की ऐसी हरकतों का सामना किया है. एक्ट्रेस ने पूछा- जो नेता अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें क्या करेंगे. उन्होंने बताया कि नेता की हरकतों की जानकारी देने के बावजूद उसे पार्टी ने मौके दिए.

रिनि ने पब्लिक के बीच ये मुद्दा रखने की भी वजह बताई. वो कहती हैं- मैंने हाल ही में सशल मीडिया पर देखा कि कई महिलाओं के साथ भी ऐसी हैरेसमेंट हुई है. तब जाकर मैंने अपने मुद्दे को पब्लिक के सामने रखने का फैसला किया. ये महिलाएं उस शख्स के बारे में एक शब्द नहीं कह रही हैं. इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबके हवाले से अपनी आवाज उठाऊंगी.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anand Anil (@anandaniltpz)

सम्बंधित ख़बरें

war 2, coolie crashed on monday at box office, mahavatar narsimha still going strong
मंडे टेस्ट में औंधे मुंह गिरी 'वॉर 2', 'कुली' भी बेहाल.. 'महावतार नरसिम्हा' रही दमदार  
coolie shows solid hold in hindi first weekend but beaten by mahavatar narsimha
'महावतार नरसिम्हा' ने दी रजनीकांत की 'कुली' को मात, सिर्फ हिंदी से कमाए 150 करोड़ 
Hrithik Roshan,Rajinikanth, war 2 box office, coolie box office
बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक-रजनीकांत की कड़ी टक्कर, दूसरे दिन वॉर 2-कुली ने की इतनी कमाई 
Coolie takes biggest opening in hindi for a tamil film post lockdown
रजनीकांत ने हिंदी में फिर किया कमाल, 'कुली' ने की दमदार ओपनिंग, बना डाला ये रिकॉर्ड 
Rajinikanth's 'Coolie' First day collection prediction
रजनीकांत की 'कुली' ने एडवांस बुकिंग में मचाया तहलका, पहले दिन कितना कमाएगी फिल्म? 

नेता के खिलाफ प्रदर्शन, इस्तीफे की उठी मांग
हालांकि रिनि ने उस नेता की पहचान छिपा रखी है. फिर भी बीजेपी ने पलक्कड़ से कांग्रेस के विधायक राहुल ममकूटाथिल (Rahul Mamkootathil) के कार्यालय तक मार्च निकाला. बीजेपी ने दावा किया कि राहुल ही वो यंग नेता हैं जिनके खिलाफ रिनि ने हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं. प्रदर्शनकारियों ने राहुल के इस्तीफे की मांग की है.

मालूम हो, राहुल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. दूसरी तरफ, लेखक हनी भास्करन ने फेसबुक पोस्ट के जरिए राहुल ममकूटाथिल पर आरोप लगाए हैं. उनके मुताबिक, राहुल ने यूथ कांग्रेस की वर्कर्स संग बुरी तरह से बात की. उनका ये भी आरोप है कि यूथ कांग्रेस से जुड़ी कई महिलाओं की शिकायत के बावजूद नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है. 

 

---- समाप्त ----
इनपुट: SHIBI
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement