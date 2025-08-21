'अश्लील मैसेज भेजे-होटल में बुलाया', मलयाली एक्ट्रेस ने केरल के नेता पर लगाए हैरेसमेंट के आरोप, हुई इस्तीफे की मांग

मलयालम एक्ट्रेस और पूर्व जर्नलिस्ट रिनि अन जॉर्ज (Rini Ann George) ने शॉकिंग खुलासे किए हैं. बुधवार को उन्होंने केरल के एक यंग नेता पर हैरेसमेंट के आरोप लगाए. एक्ट्रेस का कहना है कि उन्हें नेता की तरफ से कई मौकों पर अश्लील मैसेज भेजे गए हैं. लीडर ने एक्ट्रेस को होटल में भी बुलाया था. जब रिनि ने उनकी पार्टी के सामने उनकी हरकतों का खुलासा करने की धमकी तो, यो नेता ने उन्हें ऐसा करने का चैलेंज किया.

एक्ट्रेस ने लगाए हैरेसमेंट के आरोप

रिनि ने उस यंग नेता और उसकी पार्टी के नाम का खुलासा नहीं किया है. एक्ट्रेस ने कहा कि पार्टी की लीडरशिप को उन्होंने सारी जानकारी दे दी है. उन्हें दावा किया कि कई राजनेताओं की पत्नी और बेटियों ने भी उस नेता की ऐसी हरकतों का सामना किया है. एक्ट्रेस ने पूछा- जो नेता अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें क्या करेंगे. उन्होंने बताया कि नेता की हरकतों की जानकारी देने के बावजूद उसे पार्टी ने मौके दिए.

रिनि ने पब्लिक के बीच ये मुद्दा रखने की भी वजह बताई. वो कहती हैं- मैंने हाल ही में सशल मीडिया पर देखा कि कई महिलाओं के साथ भी ऐसी हैरेसमेंट हुई है. तब जाकर मैंने अपने मुद्दे को पब्लिक के सामने रखने का फैसला किया. ये महिलाएं उस शख्स के बारे में एक शब्द नहीं कह रही हैं. इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबके हवाले से अपनी आवाज उठाऊंगी.

Advertisement

नेता के खिलाफ प्रदर्शन, इस्तीफे की उठी मांग

हालांकि रिनि ने उस नेता की पहचान छिपा रखी है. फिर भी बीजेपी ने पलक्कड़ से कांग्रेस के विधायक राहुल ममकूटाथिल (Rahul Mamkootathil) के कार्यालय तक मार्च निकाला. बीजेपी ने दावा किया कि राहुल ही वो यंग नेता हैं जिनके खिलाफ रिनि ने हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं. प्रदर्शनकारियों ने राहुल के इस्तीफे की मांग की है.

मालूम हो, राहुल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. दूसरी तरफ, लेखक हनी भास्करन ने फेसबुक पोस्ट के जरिए राहुल ममकूटाथिल पर आरोप लगाए हैं. उनके मुताबिक, राहुल ने यूथ कांग्रेस की वर्कर्स संग बुरी तरह से बात की. उनका ये भी आरोप है कि यूथ कांग्रेस से जुड़ी कई महिलाओं की शिकायत के बावजूद नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है.

---- समाप्त ----

इनपुट: SHIBI