प्रोड्यूसर के ड्राइवर हुआ करते थे ऋषभ शेट्टी, कैसे खुद बनाई फिल्में, 'कांतारा' से चमकी किस्मत

आज भले ही शोहरत ऋषभ शेट्टी के कदम चूम रही है. लेकिन इस फेम को पाने के लिए एक्टर जी-जान से मेहनत की है. उन्होंने करियर की शुरुआत एक मिनिमम वेज की नौकरी से की थी. वो खुद बताते हैं कि उन्हें नहीं लगा था कि कभी ऐसे वो इतने बड़े सर्कल का हिस्सा बन पाएंगे.

ऋषभ शेट्टी ने याद किए स्ट्रगल के दिन (Photo: PTI)
ऋषभ शेट्टी ने याद किए स्ट्रगल के दिन (Photo: PTI)

कन्नड़ एक्टर और फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी ने 2022 की ब्लॉकबस्टर कांतारा से घर‑घर में पहचान बनाई. ऋषभ को मिली ये स्टारडम रातोरात मिलने फेम का नतीजा नहीं है. इसके लिए उन्होंने सालों मेहनत की है. हाल ही में उन्होंने अपने शुरुआती संघर्षों के बारे में खुलकर बात की. ऋषभ ने बताया कि शोहरत मिलने से पहले उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे काम किया था. वो प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस बॉय और एक प्रोड्यूसर के ड्राइवर के तौर पर भी काम कर चुके हैं. 

मुश्किल में बीते ऋषभ के शुरुआती दिन

मुंबई में बिताए स्ट्रगल करते हुए बिताए दिनों को याद करते हुए ऋषभ ने कहा, 'मुंबई मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि साल 2008 में मैं अंधेरी वेस्ट के एक प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस बॉय था, एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था. तो आप सोच सकते हैं, सिनेमा कितना बड़ा बदलाव ला सकता है. एक फिल्म करके इतना नाम, प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, कभी सोचा भी नहीं था. उस प्रोडक्शन हाउस की सड़क पर वड़ा पाव खाते वक्त कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा. मैं बहुत‑बहुत आभारी हूं.”

कांतारा: चैप्टर 1 की शूटिंग पूरी

कांतारा: चैप्टर 1 साल 2022 की सुपरहिट फिल्म का प्रीक्वल है. यह फिल्म मूल कहानी में दिखाए गए पौराणिक परंपराओं और पूर्वजों के संघर्षों की जड़ों को खोजती है. इसमें ऋषभ शेट्टी एक बार फिर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और उनके साथ प्रमुख किरदारों में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया नजर आएंगे. हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से टकराएगी.

2012 में किया था डेब्यू

ऋषभ शेट्टी कन्नड़ के फेमस एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तुगलक (2012) से की थी. इसके बाद उन्होंने उलिदवरु कंदंते (2014) में एक अहम भूमिका निभाई. उन्होंने डायरेक्शन में डेब्यू फिल्म रिकी (2016) से किया. इसके बाद उनकी अगली डायरेक्टेड फिल्म किरिक पार्टी (2016) बड़ी हिट रही और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर और SIIMA अवॉर्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर मिला.

लेटेस्ट

