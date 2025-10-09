'पुष्पा' की कमाई को 'कांतारा चैप्टर 1' ने छोड़ा पीछे, ऋषभ शेट्टी ने कही ये बात

एकत्र ऋषभ शेट्टी इी फिल्म 'कांतारा चैप्टर वन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. इसने रिलीज के महज 5 दिनों में अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है. ऋषभ शेट्टी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गए है. लेकिन एक्टर-डायरेक्टर ने इस उपलब्धि पर उत्सव मनाने के बजाय विनम्रता दिखाई.

पुष्पा को पीछे छोड़ने पर क्या बोले ऋषभ?

टाइम्स नाउ संग बातचीत में ऋषभ शेट्टी ने कहा, 'यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका श्रेय दर्शकों और होम्बले फिल्म्स को जाता है. हमें मिले आशीर्वाद और समर्थन मुझे वाकई खुश करते हैं.' ऋषभ ने कहा कि उनके लिए बॉक्स-ऑफिस रिकॉर्ड कोई ट्रॉफी नहीं हैं, बल्कि सामूहिक भावनाओं का प्रतिबिंब हैं. उन्होंने कहा, 'ये रिकॉर्ड मेरे लिए एक एक्टर या डायरेक्टर के रूप में नहीं हैं. ये पूरी तरह से दर्शकों पर हैं. वे तय करते हैं कि एक फिल्म कितनी दूर जाएगी.'

इस फिल्म के राइटर और एक्टर रहे ऋषभ शेट्टी ने खुलासा किया कि 'कांतारा' को ब्लॉकबस्टर के रूप में नहीं सोचा गया था. उन्होंने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी दूर तक जाएगी. यह एक लॉकडाउन फिल्म के रूप में शुरू हुई थी. हम बस दिन-ब-दिन कहानी को गढ़ते गए.' कर्नाटक के तटीय क्षेत्र की संस्कृति और आध्यात्मिकता में निहित यह स्वाभाविक विकास एक सिनेमाई आंदोलन बन गया, जो भाषा और भूगोल की सीमाओं को पार कर गया.

ऋषभ और 'कांतारा' की सफलता का जश्न इंडस्ट्री में मनाया जा रहा है. ऋषभ भगवान शिव के भक्त हैं. उन्होंने फिल्म की यात्रा को एक मापदंड के बजाय आशीर्वाद के रूप में वर्णित किया. उन्होंने कहा, 'संख्याएं फीकी पड़ जाती हैं. लेकिन आस्था और संस्कृति में निहित कहानियां हमेशा जीवित रहती हैं.'

अल्लू की फिल्म से आगे निकली कांतारा चैप्टर 1

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 'कांतारा चैप्टर 1' ने भारत में 255.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई भारत में कर ली है. इसकी ग्रॉस कमाई 307 करोड़ रुपये है. इसमें विदेशों से 7 मिलियन डॉलर यानी लगभग 63 करोड़ रुपये शामिल है. फिल्म ने रिलीज के पहले पांच दिनों में दुनियाभर में 370 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई दर्ज की.

ये आंकड़ा दिखाता है कि इसने डायरेक्टर सुकुमार की अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म 'पुष्पा द राइज' की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 350.1 करोड़ रुपये को पीछे छोड़ दिया है. इससे यह भी उम्मीद की जा रही है कि यह पहली फिल्म 'कांतारा' की कमाई को पार कर लेगी. 'कांतारा' अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म है, जिसका लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 407.82 करोड़ रुपये रहा था.

