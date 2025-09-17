scorecardresearch
 

'कांतारा चैप्टर 1' में सिर्फ 15 दिन बाकी, 30 देशों में होगी रिलीज, पर अबतक नहीं आया ट्रेलर... क्या टलेगी फिल्म?

'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को रिलीज के लिए शिड्यूल है. फिल्म 30 देशों में रिलीज होनी है. सिर्फ 30 दिन बाकी हैं. मगर रिलीज से पहले फिल्म का माहौल बनाने वाली सबसे बड़ी चीज मिसिंग है. कहीं ये फिल्म टलने तो नहीं वाली?

क्या टलने वाली है 'कांतारा चैप्टर 1' ? इस वजह से उठा सवाल... (Photo: Instagram / @hombalefilms)
क्या टलने वाली है 'कांतारा चैप्टर 1' ? इस वजह से उठा सवाल... (Photo: Instagram / @hombalefilms)

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' (2022) देखने के बाद से ही लोग उनकी फिल्म के अद्भुत संसार को और डिस्कवर करना चाहते थे. जबसे इसका अगला पार्ट 'कांतारा: चैप्टर 1' अनाउंस हुआ तभी से लोग टकटकी लगाए इसका इंतजार कर रहे हैं. 'कांतारा: चैप्टर 1' असल में 'कांतारा' का सीक्वल नहीं, प्रीक्वल होगा. 

पहली फिल्म में दर्शकों ने जिन पंजुरली देवता के भक्तों की कहानी देखी थी, अब कहानी उससे पीछे जाने वाली है. यही वजह है कि 'कांतारा: चैप्टर 1' के लिए फिल्म लवर्स बहुत एक्साइटेड हैं. इस एक्साइटमेंट को बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में बदलने के लिए फिल्म के मेकर्स, होम्बाले फिल्म्स कई तगड़े प्लान्स बना रहे हैं. मगर 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म पर अब एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है. 

'कांतारा: चैप्टर 1' के ग्रैंड रिलीज प्लान्स 
2022 में ऋषभ शेट्टी की फिल्म ऑरिजिनली कन्नड़ में ही रिलीज हुई थी. मगर फिल्म का ट्रेलर देखने और दर्शकों से इसकी तारीफ सुनने के बाद दूसरी भाषा के दर्शकों ने भी, अपनी भाषा में फिल्म रिलीज करने की डिमांड शुरू कर दी. होम्बाले फिल्म्स ने कन्नड़ रिलीज के दो हफ्ते बाद 'कांतारा' को हिंदी और दूसरी भाषाओं में रिलीज करना शुरू किया था. 

देशभर में बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी 'कांतारा' (Photo: IMDB)

ये फिल्म धीरे-धीरे हर भाषा की ऑडियंस को अपील करती गई और इसके सारे अलग-अलग वर्जन बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब साबित हुए. यानी ये तो तय ही है कि 'कांतारा: चैप्टर 1' के मेकर्स इसे हर भारतीय भाषा में बड़ी रिलीज देने का प्लान बना रहे होंगे. हिंदी में पहली फिल्म को धमाकेदार रिस्पॉन्स मिलने की वजह से इस बार 'कांतारा: चैप्टर 1' के लिए हिंदी मार्किट को और अच्छे से टारगेट करने का प्लान भी बनाया जा रहा है. हाल ही में रिपोर्ट्स आईं कि 'कांतारा: चैप्टर 1' का एक प्रमोशनल गाना भी आएगा जिसके लिए मेकर्स ने धमाकेदार पंजाबी कलाकार दिलजीत दोसांझ के साथ हाथ मिलाया है. 

सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी होम्बाले फिल्म्स 'कांतारा: चैप्टर 1' को बड़ी रिलीज बनाना चाहते हैं. इसके लिए वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो भारतीय सिनेमा के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, होम्बाले फिल्म्स 'कांतारा: चैप्टर 1' को एक साथ 30 देशों में रिलीज करने जा रहा है. यूके, यूएस, खाड़ी देशों, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के साथ-साथ इसे जापान, जर्मनी और इंडोनेशिया जी देशों में भी रिलीज किया जाएगा. मगर ऐसे धमाकेदार प्लान से पहले किसी भी फिल्म को जिस एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो अभी भी मिसिंग है. 

नहीं शुरू हुआ प्रमोशन, क्या टलेगी होगी 'कांतारा: चैप्टर 1'?
'कांतारा: चैप्टर 1' की अनाउंसमेंट नवंबर 2023 में हुई थी. अनाउंसमेंट के साथ जो फर्स्ट लुक वीडियो शेयर किया गया था उसने फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बहुत बढ़ा दी थी. मगर इसके बाद केवल फिल्म का पोस्टर ही सामने आया था. 'कांतारा: चैप्टर 1' से कोई नया पोस्टर या टीजर अभी तक सामने नहीं आया है. 

ये फिल्म बिना शक 2025 की सबसे चर्चित भारतीय फिल्मों में से एक है. इसकी रिलीज में अब कुल 15 दिन बचे हैं, जबकि अभी तक प्रमोशन भी शुरू नहीं हुआ है. ट्रेलर कब आना है इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में फिल्म लवर्स ये कयास लगाने लगे हैं कि कहीं इसकी रिलीज डेट तो नहीं टलने वाली. 

होम्बाले फिल्म्स ने इसी तरह 2023 में प्रभास स्टारर 'सालार' की रिलीज डेट सितंबर में तय की थी. मगर पोस्ट-प्रोडक्शन में लेट हुआ और रिलीज डेट एकदम पास आने के बाद नई डेट दिसंबर की अनाउंस की गई थी. 'कांतारा: चैप्टर 1' का इंतजार फैन्स को बहुत बेसब्री से है और ये ऐसी फिल्म है जो अगर चली तो पूरे देश में हर जगह इसे जमकर दर्शक मिलेंगे. 

लेकिन अगर इस बार भी लास्ट मोमेंट पर रिलीज डेट टाली जाती है तो फैन्स की एक्साइटमेंट को थोड़ा सा तो धक्का लगेगा. इसी के साथ होम्बाले फिल्म्स की रेपुटेशन पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा क्योंकि 'KGF 2' और 'सालार' के बाद उनके खाते में एक और प्रोजेक्ट जुड़ जाएगा जिसकी रिलीज डेट बदली जाएगी. 

---- समाप्त ----
