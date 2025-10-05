scorecardresearch
 

Feedback

Kantara Chapter 1 Box Office Day 3: ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' ने उड़ाया गर्दा, बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ पार हुई कमाई

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' पहले वीकेंड में ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है. इस फिल्म ने इस साल आई दो पैन इंडिया फिल्में 'वॉर 2' और 'कुली' के फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन को भी मात दे दी है.

Advertisement
X
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Photo: Kantara chapter 1 Trailer Screengrab)
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Photo: Kantara chapter 1 Trailer Screengrab)

साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' थिएटर्स में अपना डंका बजा रही है. 'कांतारा चैप्टर 1', जो भारत की पौराणिक दंत कथा को दर्शाती है, इसे ऑडियंस काफी पसंद कर रही है. बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म धूम मचा रही है. इसने इस साल आई दो पैन इंडिया फिल्म 'वॉर 2' और 'कुली' को भी जबरदस्त टक्कर दे दी है.

क्या है 'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धांसू ओपनिंग की थी. एक पैन इंडिया फिल्म होने के नाते, इसने 61.85 करोड़ रुपये की कमाई की थी. उनकी फिल्म गुरुवार 2 अक्टूबर को छुट्टी के दिन रिलीज हुई थी, जिससे इसे काफी फायदा मिला था. हालांकि अगले दिन शुक्रवार को वर्किंग डे होने के कारण, इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट आई. लेकिन दो दिनों में फिल्म ने नेट 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था. 

सम्बंधित ख़बरें

Diljit Dosanjh & Rishab Shetty in Kantara Chapter 1 Rebel song
'कांतारा चैप्टर 1' के लिए दिलजीत दोसांझ ने बदला लुक, स्पेशल सॉन्ग में ऐसा है ग्लोबल स्टार का अंदाज 
Kantara_Box_Office_Cllection
थिएटर्स में छाई Kantara Chapter 1, दो दिन में कमाई 100 करोड़ के पार 
Sunny Sanskari Ki Tusli Kumari box office day 2
'कांतारा' की आंधी में उड़ी SSKTK, दूसरे दिन ऐसा रहा फिल्म का कलेक्शन 
kantara chapter 1 box office collection day 2
ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' ने दूसरे दिन भी दिखाया दम,100 करोड़ पार कमाई 
kantara chapter 1
'कांतारा: चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर की छप्परफाड़ कमाई, देखें मूवी मसाला 

अब तीसरे दिन यानी शनिवार का कलेक्शन रिपोर्ट सामने आया है, जो देखने में काफी शानदार है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने तीसरे दिन पैन इंडिया 55 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. हिंदी भाषा में इसने 19-20 करोड़ रुपये के आसपास कमाए हैं. हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान के आंकड़े हैं. पहले वीकेंड के अंदर फिल्म की कमाई 162.85 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है.

Advertisement

कैसे 'कांतारा चैप्टर 1' ने पछाड़ा 'वॉर 2' और 'कुली' का कलेक्शन?

गौरतलब है कि फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपये था. ऐसे में अनुमान के मुताबिक इसने सिर्फ तीन दिनों में अपना बजट पूरा रीकवर कर लिया है. इससे ये भी कहा जा सकता है कि ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' और रजनीकांत की 'कुली' के फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन को भी पीछे छोड़ा है. 'वॉर 2' और 'कुली' दोनों इस साल की सबसे बड़ी फिल्म में से एक थी, जिसमें पैन इंडिया स्टार्स का तड़का लगा था.

जहां पहले वीकेंड 'वॉर 2' ने नेट 143.1 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं 'कुली' भी 159.25 करोड़ रुपये कमाने में कामयाब हुई थी. हालांकि 'कांतारा चैप्टर 1' के पास अभी एक और दिन बाकी है, जिससे इसका फर्स्ट वीकेंड का टोटल कलेक्शन और भी ज्यादा हो सकता है. अगर ये फिल्म इसी तरह आगे बढ़ती रही, तो पहले वीकेंड का कलेक्शन 200 करोड़ पार हो सकता है. 'कांतारा चैप्टर 1' की रफ्तार फिलहाल के लिए धीमी होती नजर नहीं आ रही.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement