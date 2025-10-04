scorecardresearch
 

Feedback

Kantara Chapter 1 Box Office Day 2: ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' ने दूसरे दिन भी दिखाया दम,100 करोड़ पार कमाई

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' एक बार फिर थिएटर्स में धमाल मचा रही है. उनकी 'कांतारा चैप्टर 1' ने दो दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है. फिल्म ने लगभग अपने बजट जितनी कमाई कर डाली है.

Advertisement
X
'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Photo: Instagram / hombalefilms)
'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Photo: Instagram / hombalefilms)

नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने आज से लगभग तीन सालों पहले थिएटर्स में एक ऐसा धमाका किया था, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. उनकी फिल्म 'कांतारा' ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. जिसके बाद अब ऋषभ, 'कांतारा' का प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' लेकर आए हैं जिसमें वो 'कांतारा' की दंत कथा सुना रहे हैं.

'कांतारा चैप्टर 1' से ऋषभ शेट्टी ने कायम रखा थिएटर्स में जादू

साल 2022 में जो जादू 'कांतारा' ने लोगों के ऊपर किया था, वही जादू अब इसका प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' भी कर रही है. गौरतलब है कि इसे साल की सबसे बड़ी फिल्म पहले से ही माना जा रहा था. अब रिलीज के बाद फिल्म को हर तरफ से सिर्फ पॉजिटिव ही रिव्यूज मिल रहे हैं. पहले दिन फिल्म ने स्लो टिकट बुकिंग के बावजूद, बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी ओपनिंग की थी. 

सम्बंधित ख़बरें

kantara chapter 1
'कांतारा: चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर की छप्परफाड़ कमाई, देखें मूवी मसाला 
Kantara Chapter 1 Review: Rishab Shetty ने रचा चकित कर देने वाला संसार! 
Kantara Chapter1
Kantara Chapter 1: बुकिंग में स्लो थी फिल्म लेकिन फिर... 
Rishab Shetty, kantara chapter 1
Video: 'कांतारा चैप्टर 1' देखते हुए दर्शकों ने की अजीब हरकतें 
Yash on kanatara Film
KGF स्टार यश बने 'कांतारा चैप्टर 1' के फैन, पोस्ट लिख कही ये बात 

'कांतारा चैप्टर 1' ने इंडिया में अपने फर्स्ट डे 61.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें से इसने 18.5 करोड़ रुपये सिर्फ हिंदी में कमाए थे. फिल्म ने कन्नड़ और तेलुगू भाषा में भी तगड़ी कमाई की थी. ऐसा माना जा रहा था कि ऋषभ शेट्टी की फिल्म अच्छे 'वर्ड ऑफ माउथ' के चलते दूसरे दिन इससे भी ज्यादा का कलेक्शन करेगी.

Advertisement

पहले दिन के बाद, दूसरे दिन कैसा है 'कांतारा चैप्टर 1' का हाल?

अब दूसरे दिन का कलेक्शन रिपोर्ट भी सामने आ चुका है. सैकनिल्क के मुताबिक, शुरुआती रुझानों को देखते हुए 'कांतारा चैप्टर 1' ने पूरे इंडिया में दूसरे दिन करीब 45 करोड़ रुपये की कमाई की है. वहीं हिंदी में इसका कलेक्शन 12-13 करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है. यानी दो दिनों में ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने कुल 106.85 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

'कांतारा चैप्टर 1' का बजट करीब 125 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ऐसे में इसने महज दो दिनों में अपने बजट के आसपास कमाई कर डाली है. पहला वीकेंड खत्म होते-होते फिल्म आराम से अपने पूरे बजट से ज्यादा कमाई कर सकती है. 'कांतारा चैप्टर 1' जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म पहले हफ्ते करीब 200 करोड़ के करीब कमाई कर लेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement