Kantara Chapter 1 Box Office Day 2: ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' ने दूसरे दिन भी दिखाया दम,100 करोड़ पार कमाई

नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने आज से लगभग तीन सालों पहले थिएटर्स में एक ऐसा धमाका किया था, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. उनकी फिल्म 'कांतारा' ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. जिसके बाद अब ऋषभ, 'कांतारा' का प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' लेकर आए हैं जिसमें वो 'कांतारा' की दंत कथा सुना रहे हैं.
'कांतारा चैप्टर 1' से ऋषभ शेट्टी ने कायम रखा थिएटर्स में जादू
साल 2022 में जो जादू 'कांतारा' ने लोगों के ऊपर किया था, वही जादू अब इसका प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' भी कर रही है. गौरतलब है कि इसे साल की सबसे बड़ी फिल्म पहले से ही माना जा रहा था. अब रिलीज के बाद फिल्म को हर तरफ से सिर्फ पॉजिटिव ही रिव्यूज मिल रहे हैं. पहले दिन फिल्म ने स्लो टिकट बुकिंग के बावजूद, बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी ओपनिंग की थी.
'कांतारा चैप्टर 1' ने इंडिया में अपने फर्स्ट डे 61.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें से इसने 18.5 करोड़ रुपये सिर्फ हिंदी में कमाए थे. फिल्म ने कन्नड़ और तेलुगू भाषा में भी तगड़ी कमाई की थी. ऐसा माना जा रहा था कि ऋषभ शेट्टी की फिल्म अच्छे 'वर्ड ऑफ माउथ' के चलते दूसरे दिन इससे भी ज्यादा का कलेक्शन करेगी.
पहले दिन के बाद, दूसरे दिन कैसा है 'कांतारा चैप्टर 1' का हाल?
अब दूसरे दिन का कलेक्शन रिपोर्ट भी सामने आ चुका है. सैकनिल्क के मुताबिक, शुरुआती रुझानों को देखते हुए 'कांतारा चैप्टर 1' ने पूरे इंडिया में दूसरे दिन करीब 45 करोड़ रुपये की कमाई की है. वहीं हिंदी में इसका कलेक्शन 12-13 करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है. यानी दो दिनों में ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने कुल 106.85 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
'कांतारा चैप्टर 1' का बजट करीब 125 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ऐसे में इसने महज दो दिनों में अपने बजट के आसपास कमाई कर डाली है. पहला वीकेंड खत्म होते-होते फिल्म आराम से अपने पूरे बजट से ज्यादा कमाई कर सकती है. 'कांतारा चैप्टर 1' जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म पहले हफ्ते करीब 200 करोड़ के करीब कमाई कर लेगी.