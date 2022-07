Kaali Poster Controversy: 'मां काली' के हाथ में सिगरेट, पोस्टर पर हंगामा, नुसरत जहां बोलीं- धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की जा सकतीं

डायरेक्टर लीना मण‍िमेकलई (Leena Manimekalai) की बनाई डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली (Kaali Film Poster Controversy) के पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते और एक हाथ में LGBTQ+ कम्युनिटी का झंडा पकड़े देखा जा सकता है. पोस्टर के सामने आने के बाद से इसपर विवाद शुरू हो गया है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश का इल्जाम लीना पर लगा रहे हैं. वहीं #ArrestLeenaManimekalai के जरिये उन्हें गिरफ्तार कर सजा देने की मांग भी हो रही है.

विवाद पर बोलीं नुसरत जहां

सोमवार को इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया. इस इवेंट में तृणमूल कांग्रेस की एमपी और एक्ट्रेस नुसरत जहां ने शिरकत की. नुसरत The Intimate Conversation: What it Means to Unfollow the Script in Politics नाम के सेशन में हमारे साथ जुड़ी थीं. ऐसे में बातचीत के दौरान उनसे काली के पोस्टर को लेकर शुरू हुए विवाद पर सवाल किया गया.

नुसरत जहां ने अपने जवाब में कहा, 'मैं कहूंगी कि धर्म को बीच में मत लाओ. इस चीज को बेचने लायक मत बनाओ. बहुत आसान होता है अपने ड्राइंग रूम में बैठकर सारी मसालेदार स्टोरी को देखना. लेकिन अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैंने हमेशा क्रिएटिविटी को अलग से सपोर्ट किया है. व्यक्तित्व को अलग सपोर्ट किया है. और मैंने यह भी हमेशा से माना है कि धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की जा सकतीं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने धर्म को अपने हिसाब से फॉलो करती हूं और आप अपने तरीके से. आपको वो करने का हक है और मुझे भी. क्रिएटिवली अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है. मैं नहीं कहूंगी कि आप सही या गलत हो, क्योंकि वो आप ही जानते हो. अगर आप मेरी राय पूछोगे तो मैं क्रिएटिविटी और धर्म को अलग रखती हूं.'

क्या है काली के पोस्टर का मामला?

काली के पोस्टर की बात करें तो इसमें एक महिला को काली मां के भेष में देखा जा सकता है. उसके चार हाथ हैं. इनमें से एक वह सिगरेट और LGBTQ+ कम्युनिटी का झंडा लेकर खड़ी है. लीना मणिमेकलई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर को कनाडा के Aga Khan Museum में होने वाले फिल्म फेस्टिवल Rhythms of Canada में लॉन्च किया था.

इस पोस्टर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. यूजर्स का कहना है कि यह मां काली का अपमान है. कई यूजर्स ने लीना मणिमेकलई पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया है. कई यूजर्स ने लीना को गिरफ्तार करने की मांग की, तो वहीं कई ने Aga Khan Museum से इसे हटाने को भी कहा है.