Film Wrap: EX बॉयफ्रेंड के प्यार में टीवी की ये एक्ट्रेस, ऐश्वर्या राय के बढ़ते वजन का उड़ा मजाक

सोमवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना अपने बिंदास और बेबाकपन के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने ऐसा कुछ कहा, जिस पर बहस छिड़ गई हैं. इसके अलावा फराह खान ने शाहरुख खान को लेकर एक खुलासा किया है.
EX बॉयफ्रेंड के प्यार में एक्ट्रेस, ब्रेकअप का भूली दर्द? रिश्ते पर बोली- गेम ओवर...
टीवी एक्ट्रेस ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. दोनों एक समय में रिश्ते में थे. ईशा और अभिषेक का कुछ वक्त की डेटिंग के बाद ब्रेकअप हो गया था. मगर ब्रेकअप के बाद दोनों एक दूसरे संग खास बॉन्ड शेयर करते हैं.
ऐश्वर्या के बढ़ते वजन का उड़ा मजाक, सपोर्ट में उतरी एक्ट्रेस, बोली- अपना मुंह बंद...
ऐश्वर्या हर साल कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखरती हैं. उनके साथ उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी मौजूद होती हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को लेकर लोग तरह-तरह की बातें करते हैं.
शाहरुख ने निभाया था बड़े भाई का फर्ज, किया कन्यादान, 21 साल बाद फराह खान ने बताई वजह
फराह खान और शाहरुख के बीच महज दोस्ती ही नहीं बल्कि परिवार जैसा रिश्ता भी है. एक्टर उनके हर अहम फैसले का हिस्सा होते हैं. शाहरुख खान ने ही फराह खान की शादी पर उनके गार्जियन होने के नाते रस्में अदा की थीं.
पूर्व क्रिकेटर की दुल्हन बनेगी एक्ट्रेस, गुपचुप कर रही दूसरी शादी? एक बेटे की है मां
बिग बॉस तमिल के सीजन 4 में नजर आई एक्ट्रेस संयुक्ता इन दिनों अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स हैं कि एक्ट्रेस तलाक के बाद दूसरी बार घर बसाने जा रही है.
'कपड़ों की तरह बदलते हैं पार्टनर', Gen Z की लव लाइफ पर बोलीं ट्विंकल खन्ना, छिड़ी बहस
अपने चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना ने फराह खान और अनन्या पांडे संग बातचीत में कहा कि आज कल के बच्चे बहुत जल्दी पार्टनर्स बदल लेते हैं. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई हैं.