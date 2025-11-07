इंडिया में मची एनिमेशन की धूम, 'बाहुबली: द इटर्नल वॉर' के अलावा जल्द दिखेंगे ये एनिमेटेड कंटेंट

एक समय था जब सिर्फ हॉलीवुड की तरफ से दमदार एनिमेशन फिल्में थिएटर्स में आया करती थीं. इंडिया में ऐसा माना जाता था कि एनिमेशन फिल्में सिर्फ बच्चों के लिए बनाई जाती है, ताकि उन्हें देखने और समझने में मजा आए. लेकिन जबसे 'महावतार नरसिम्हा' आई है, तभी से पूरा गेम बदल चुका है.

और पढ़ें

'महावतार नरसिम्हा' के बाद बदला एनिमेशन का खेल

'महावतार नरसिम्हा' अगस्त 2025 में सक्सेस की पटरी पर चढ़ी थी, जो काफी समय तक थिएटर्स में सक्सेसफुली चलती रही. लोगों को मेकर्स की स्टोरीटेलिंग का तरीका बेहद पसंद आया था. उन्होंने जिस तरह से एनिमेशन के जरिए, भगवान विष्णु के अवतार 'नरसिम्हा' को दिखाया, वो देखकर ऑडियंस के अंदर आस्था जाग उठी.

इस फिल्म की सक्सेस के बाद, कई फिल्ममेकर्स ने एनिमेशन फिल्मों और वेब सीरीज का ऐलान किया, जो इंडियन ऑडियंस बहुत जल्द देखने वाली है. पिछले कुछ समय में कई सारी एनिमेटेड फिल्मों की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है. वहीं, कुछ के टीजर-ट्रेलर भी सामने आए हैं. बुधवार के दिन, एस.एस.राजामौली द्वारा प्रस्तुत 'बाहुबली: द इटर्नल वॉर' का टीजर सामने आया, जिसे देख कई लोग हैरान रह गए.

जल्द देखने मिलेंगी ये एनिमेटेड फिल्में

Advertisement

'बाहुबली: द इटर्नल वॉर' दो पार्ट्स में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट साल 2027 रिलीज होगा. इसके अलावा इंडियन सिनेमा में हमें कई और एनिमेटेड फिल्में देखने मिलेंगी. साउथ से लेकर बॉलीवुड, हर इंडस्ट्री की तरफ से एक एनिमेशन फिल्म आने वाली है, जो इंडियन सिनेमा में स्टोरीटेलिंग के तरीके को बदलने का काम करेगी. ये इंडियन कल्चर को एनिमेशन के जरिए दुनियाभर में भी दिखाएंगी.

तो आइए, जानते हैं कि कौन-कौनसी हैं वो एनिमेटेड फिल्में और वेब सीरीज, जिसे इंडिया में जल्द देखा जाएगा.

1. छोटी स्त्री

'मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स' एक नए पढ़ाव की तरफ बढ़ने वाला है. मेकर्स 'स्त्री' मूवी का स्पिनऑफ 'छोटी स्त्री' लेकर आएंगे, जो एक एनिमेटेड फिल्म होगी. इसमें मेकर्स स्त्री की बचपन की कहानी दिखाएंगे, जिसका क्लाइमैक्स उनकी आने वाली 'स्त्री 3' से जोड़ा जाएगा. 'छोटी स्त्री' की अनाउंसमेंट खुद श्रद्धा कपूर ने 'थामा' के ट्रेलर लॉन्च पर की थी, जहां प्रोड्यूसर दिनेश विजन भी मौजूद थे. ये फिल्म साल 2027 में आने वाली 'स्त्री 3' से छह महीने पहले थिएटर्स में रिलीज होगी.

2. वायुपुत्र

भगवान हनुमान पर अभी तक कई एनिमेटेड फिल्में बन चुकी हैं. अब तेलुगू इंडस्ट्री की तरफ से भी हनुमान जी पर एक एनिमेटेड फिल्म 'वायुपुत्र' नाम से जल्द देखने मिलेगी, जो प्रोड्यूसर नागा वामसी के प्रोडक्शन में बनेगी. इसे चंदू मोनदेती डायरेक्ट करेंगे, जो अगले साल दशहरा के मौके पर रिलीज होगी.

Advertisement

3. कुरुक्षेत्र

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर महाभारत पर बेस्ड सीरीज 'कुरुक्षेत्र' कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी, जिसके एनिमेशन स्टाइल ने सभी को हैरान किया था. हर कोई मेकर्स के विजन को देखकर खुश हुआ. उन्होंने जिस तरह से महाभारत जैसी पौराणिक गाथा को एनिमेशन के जरिए दिखाया, वो इंप्रेस करने लायक है. हालांकि अभी इसका सिर्फ एक सीजन आया है. 'कुरुक्षेत्र' का दूसरा सीजन जल्द ओटीटी पर देखा जाएगा.

4. महावतार परशुराम

'महावतार नरसिम्हा' बनाने वाले मेकर्स भगवान विष्णु के एक और अवतार परशुराम जी की कहानी भी एनिमेशन के जरिए जल्द लेकर आएंगे. इसे साल 2027 में रिलीज किया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट खुद मेकर्स पहले ही कर चुके थे. इसे होम्बाले फिल्म्स प्रोड्यूस किया जाएगा, जो आगे और आठ एनिमेशन फिल्में भगवान विष्णु के अवतार पर बनाएंगे.

5. चिरंजीवी हनुमान

बॉलीवुड भी भगवान हनुमान की कहानी को एनिमेशन के जरिए ऑडियंस के बीच लेकर आने वाला है. 'चिरंजीवी हनुमान', एनिमेशन वर्ल्ड की एक ऐसी फिल्म जिसे पूरी तरह से AI के जरिए बनाया जाएगा. इसे अगले साल हनुमान जयंती के मौके पर रिलीज किया जाएगा, जो वर्ल्डवाइड रिलीज होगी.

---- समाप्त ----