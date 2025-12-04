scorecardresearch
 
OTT में भी जगह नहीं बना पाई 'ह‍ीरोइन'! बॉलीवुड की तरह यहां भी मर्द हावी, डेटा क्या कहता है?

ओटीटी के सुनहरे पोस्टर भले ही ‘नई कहानियों’ का वादा करते हों, पर पर्दे के पीछे तस्वीर अब भी बहुत हद तक पुरानी ही है. प्लेटफ़ॉर्म बदल गए हैं, स्क्रीन मोबाइल हो गई है, लेकिन कहानी की कमान अब भी ज़्यादातर हीरो के हाथ में ही दिखती है. हीरोइन आज भी ज़्यादातर सपोर्टिंग रोल में नज़र आती है, चाहे उसका चेहरा थंबनेल पर हो या नहीं. डेटा भी कुछ ऐसी ही कहानी कहता है.

भारत में जब OTT प्लेटफॉर्म्स आया तो लगा कि जैसे अब बहुत कुछ बदल जाएगा. यहां कहान‍ियां नई होंगी, फार्मेट अलग होगा और किरदार में ज्यादा परतें होंगी, इसे शुरुआत से बताया भी गया कि ये बॉलीवुड के ट्रेड‍िशनल पैटर्न से एकदम जुदा होने वाला है. मगर अफसोस, जेंडर के मामले में यहां भी तस्वीर कमोबेश बॉलीवुड जैसी ही है.  

पुरुष प्रधान स‍िनेमा की पैरोकारी कर रहे बॉलीवुड की तर्ज पर OTT पर भी नायिकाओं को कहानी का केंद्र बहुत कम बार बनाया जाता है. यहां भी ज्यादातर शो में महिलाएं ग्लैमर, इमोशन या सपोर्ट की भूमिका निभाती हैं, जबकि कहानी का असली बोझ पुरुष किरदारों पर रहता है. 

साल दर साल कम हो रहे फीमेल लीड्स वाले शो

इसी पैटर्न को हालिया डेटा भी मजबूत करता है. Ormax Media की रिपोर्ट बताती है कि 2022 से 2025 तक हिंदी स्ट्रीमिंग ऑरिजिनल्स में पुरुष-प्रधान शो लगातार बढ़ते गए, जबकि महिला लीड वाले टाइटल कम होते रहे. डेटा पर नजर डालें तो ओटीटी पर 2022 में 39% शो पुरुष लीड वाले थे और महज 27% महिला लीड वाले रहे. वहीं साल 2023 में ये अंतर और बढ़ गया, अब 43% पुरुष लीड बनाम 24% महिला लीड शो नजर आए. 

फिर साल 2024 में पुरुष लीड वाले टाइटल 51% तक पहुंच गए, जबकि महिला लीड सिर्फ 20% रह गईं. ये व‍िडंबना ही है कि साल 2025 में ये अंतर सबसे बड़ा हो गया. साल 2025 में 55% पुरुष लीड और सिर्फ 16% महिला लीड वाले शोज बने. हां, राहत की बात ये रही कि 29% शो ऐसे थे जिनमें दोनों जेंडर को बराबर स्पेस मिला. 

एक्शन, क्राइम और थ्रिलर यानी ACT कैटेगरी में ये रुझान सबसे ज्यादा साफ दिखता है. 2025 में इस जॉनर के करीब 58% शो पुरुष-प्रधान रहे. ओटीटी पर पुलिस अधिकारी, गैंगस्टर, ठग जैसे किरदार कहानी को चलाते हैं. इन भूमिकाओं में महिलाओं को अभी भी कम ही जगह मिलती है. 

गैर-ACT जॉनर जैसे ह्यूमन ड्रामा, फील-गुड स्टोरीज या कैंपस सेट-अप में भी ज्यादा संतुलन नहीं दिखता. यहां भी लगभग 52% शो पुरुष लीड वाले हैं. 2025 के टॉप 10 स्ट्रीमिंग ऑरिजिनल भी यही ट्रेंड दिखाते हैं. 

जनवरी से जून 2025 तक के टॉप 10 शो के पैटर्न समझें 

क्र‍िमिनल जस्ट‍िस: अ फैमिली मैटर- इसकी कहानी एक ऐसे पुरुष किरदार पर आधारित है जो कानूनी लड़ाई में फंसा है. 
एक बदनाम आश्रम, सीजन 3 (Part 2)- इस कहानी का केंद्र एक विवादित पुरुष गॉडमैन है. 
पंचायत सीजन 4- ये कहानी भी एक युवा भारतीय पुरुष की ग्रामीण प्रशासन में जॉब की जर्नी पर आधारित है. 
पाताल लोक सीजन 2- इस कहानी में अपराध की दुनिया को एक दृढ़ पुरुष पुलिसकर्मी की नजर से दिखाया गया है. 
द लिजेंड ऑफ हनुमान सीजन-6- ये शो पौराणिक पुरुष नायक की कहानी आगे बढ़ाता है. 
The Secret of the Shiledars- इस शो की कहानी एक पुरुष-प्रधान एक्शन टीम के हाई-रिस्क मिशन पर आधारित है.
Jewel Thief: The Heist Begins- ये एक चालाक मास्टरमाइंड मेल कैरेक्टर और उसके डकैती प्लान की कहानी है. 

टॉप 10 में सिर्फ The Royals ही ऐसा शो है जो असल में मजबूत महिला लीड्स वाली ड्रामा सीरीज है. इसके अलावा 'चिड़‍ि‍या उड़' ए कमिंग-ऑफ-एज टेल, ऐसे टाइटल थे जो इस ट्रेंड से अलग दिखाई दिए. 

---- समाप्त ----
