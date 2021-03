रॉयल परिवार की बहू मेगन मार्कल पर सिमी ने फिर साधा निशाना, कहा- घर तोड़ने वालों की इज्जत नहीं करती

रॉयल फैमिली के प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के 90 मिनट के इंटरव्यू पर सिमी ग्रेवाल के ट्वीट के बाद काफी बहसबाजी हुई. सिमी ने मेगन मार्कल के ईवल शब्द का इस्तेमाल किया जिसे बाद में उन्होंने वापस भी ले लिया. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ओपरा विनफ्रे के इंटरव्यू पर सिमी का एक और ट्वीट आ गया है जिसमें उन्होंने मेगन मार्कल को होम ब्रेकर यानि घर तोड़ने वाली महिला कहा है.

सिमी ने एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें मेगन की एक दोस्त का इंटरव्यू हैं. आर्टिकल में मेगन की दोस्त ने बताया है कि एक्ट्रेस हमेशा रॉयल परिवार से प्रभावित रहती थीं. इस आर्टिकल को शेयर करते हुए सिमी ने लिखा, "यूं तो बहुत से तथ्य हैं... शुरुआत करने के लिए आप इसे पढ़िए... क्योंकि मैं उन औरतों की इज्जत नहीं करती जो दूसरों के घर तोड़ती हैं. परिवार और शादियों में सालों लग जाते हैं भरोसा कायम करने में."

#OprahMeghanHarry I don't believe a word Meghan says. Not a word. She is lying to make herself a victim. She is using the race card to gain sympathy. Evil.

There are too many facts...for a starter try reading this.. And I do not respect women who come in and break up homes. Families & marriages take years to build trust..https://t.co/5aP6aXftqb