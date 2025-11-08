Film Wrap: 'अश्लील' डांस के लिए ट्रोल हुईं मलाइका, क्रिकेट मैदान पर उतरीं अनाया बांगड़

शनिवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने यो यो हनी सिंह के साथ नए गाने को लेकर ट्रोल हुईं. वहीं टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का तंज कसा है. इसके अलावा क्राइम पेट्रोल फेम एक्टेस रिंकू घोष ने बड़ा खुलासा किया है.
'अश्लील' डांस के लिए ट्रोल हुईं मलाइका, नहीं पड़ा फर्क, बोलीं- भद्दा नहीं, ग्लैमरस है
यो यो हनी सिंह का गानी चिलगम रिलीज हो गया है. इसमें मलाइका अरोड़ा नजर आ रही हैं. लेकिन एक्ट्रेस के डांस की काफी आलोचना हो रही है.
'200 दिन में 20 किलो...', एक्टर का बीते 3 दिन से कम नहीं हो रहा वजन, हुआ निराश?
एक्टर आकाश बठीजा आजकल सुर्खियों में आए हुए हैं. दरअसल एक्टर ने ठाना है कि वो 200 दिनों में करीब 20 किलो वजन कम करेंगे. बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान में आकाश बतौर रॉ एजेंट नजर आए थे.
TV के हीरो संग रिश्ते में थी हसीना, ब्रेकअप के बाद BF के दोस्त पर कसा तंज, बोली- मेरे Ex...
टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन 7 की नागिन बन गई हैं. इस दौरान एक्ट्रेस पति, पत्नी और पंगा के सेट पर अपने शो को प्रमोट करने पहुंचीं. जहां उन्होंने सभी कंटेस्टेंट के साथ मस्ती की.
'मेरा शरीर बदला, लेकिन सपना...', मैदान पर उतरीं अनाया बांगड़, VIDEO वायरल
कुछ दिनों पहले अनाया बांगड़ ने अपने फैंस को सरप्राइज देते हुए क्रिकेट में कमबैक का ऐलान किया था और अब वो इसे साबित करने में जुटी हुई है.
एक्टर ने की 'गंदी डिमांड', गुस्से से आगबबूला हुई एक्ट्रेस, बोली- मैंने साफ तौर पर...
क्राइम पेट्रोल फेम एक्टेस रिंकू घोष ने टीवी ही नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा में भी काफी काम किया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया, जब डायरेक्टर ने उनके साथ वल्गर बात की.