scorecardresearch
 

Feedback

Film Wrap: 'अश्लील' डांस के लिए ट्रोल हुईं मलाइका, क्रिकेट मैदान पर उतरीं अनाया बांगड़

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा को सोशल मीडिया पर अपने डांस की वजह से काफी ट्रोल होना पड़ रहा है. जिमसें वो सिंगर यो यो हनी सिंह के साथ नजर आ रही है. वहीं क्राइम पेट्रोल फेम एक्टेस रिंकू घोष ने एक डायरेक्टर को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

Advertisement
X
मलाइका अरोड़ा हुईं ट्रोल (Photo: Instagram/@malaikaaroraofficial)
मलाइका अरोड़ा हुईं ट्रोल (Photo: Instagram/@malaikaaroraofficial)

शनिवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने यो यो हनी सिंह के साथ नए गाने को लेकर ट्रोल हुईं. वहीं टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का तंज कसा है. इसके अलावा क्राइम पेट्रोल फेम एक्टेस रिंकू घोष ने बड़ा खुलासा किया है.

'अश्लील' डांस के लिए ट्रोल हुईं मलाइका, नहीं पड़ा फर्क, बोलीं- भद्दा नहीं, ग्लैमरस है
यो यो हनी सिंह का गानी चिलगम रिलीज हो गया है. इसमें मलाइका अरोड़ा नजर आ रही हैं. लेकिन एक्ट्रेस के डांस की काफी आलोचना हो रही है. 

'200 दिन में 20 किलो...', एक्टर का बीते 3 दिन से कम नहीं हो रहा वजन, हुआ निराश?
एक्टर आकाश बठीजा आजकल सुर्खियों में आए हुए हैं. दरअसल एक्टर ने ठाना है कि वो 200 दिनों में करीब 20 किलो वजन कम करेंगे. बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान में आकाश बतौर रॉ एजेंट नजर आए थे.

सम्बंधित ख़बरें

malaika arora, honey singh
अश्लील डांस मूव्स के लिए ट्रोल हुईं मलाइका, एक्ट्रेस माही ने किया रिएक्ट 
Shehnaaz Gill
क्यों निकले Shehnaaz के आंसू सेट पर पसरा सन्नाटा-चौंकी Malaika  
Malaika Arora
Malaika Arora ने ग्लैमरस गानों से की तौबा? बोलीं... 
Malaika Arora
आइटम गर्ल का मिला टैग, मलाइका अरोड़ा ने ग्लैमरस गानों से की तौबा? 
Malaika Arora
50 या 52? कितने साल की हैं Malaika Arora? बोलीं... 

TV के हीरो संग रिश्ते में थी हसीना, ब्रेकअप के बाद BF के दोस्त पर कसा तंज, बोली- मेरे Ex...
टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन 7 की नागिन बन गई हैं. इस दौरान एक्ट्रेस पति, पत्नी और पंगा के सेट पर अपने शो को प्रमोट करने पहुंचीं. जहां उन्होंने सभी कंटेस्टेंट के साथ मस्ती की.

Advertisement

'मेरा शरीर बदला, लेकिन सपना...', मैदान पर उतरीं अनाया बांगड़, VIDEO वायरल
कुछ दिनों पहले अनाया बांगड़ ने अपने फैंस को सरप्राइज देते हुए क्रिकेट में कमबैक का ऐलान किया था और अब वो इसे साबित करने में जुटी हुई है.

एक्टर ने की 'गंदी डिमांड', गुस्से से आगबबूला हुई एक्ट्रेस, बोली- मैंने साफ तौर पर...
क्राइम पेट्रोल फेम एक्टेस रिंकू घोष ने टीवी ही नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा में भी काफी काम किया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया, जब डायरेक्टर ने उनके साथ वल्गर बात की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement