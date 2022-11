पंजाबी सिंगर AP Dhillon को आईं गंभीर चोटें, अस्पताल में हुए भर्ती, फैंस मांग रहे सलामती की दुआ

AP Dhillon Suffered Injury: फेमस सिंगर और रैपर एपी ढिल्लन से जुड़ी शॉकिंग खबर सामने आई है. एपी ढिल्लन को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. एपी ढिल्लन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर करके फैंस को अपनी इंजरी की दुखद खबर दी है. सिंगर और रैपर एपी ढिल्लन अपनी पोस्ट में अस्पताल के बेड पर जख्मी हालत में लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं. एपी ढिल्लन को इस हालत में देखकर उनके तमाम फैंस परेशान हो रहे हैं और अपने फेवरेट सिंगर की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं.

एपी ढिल्लन को कैसे आई इंजरी?

एपी ढिल्लन जख्सी कैसे हुए? उन्हें इतनी चोटें कैसे आई सिंगर ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. हालांकि, अपनी पोस्ट में उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि इंटरनेशनल टूर के दौरान उन्हें इंजरी आई है, जिसकी वजह से LA में उनके कॉन्सर्ट कैंसिल हो गए हैं.

एपी ढिल्लन ने अपनी पोस्ट में लिखा- कैलिफोर्निया में मेरे सभी फैंस को ये बताने में दिल टूट रहा है कि SF और LA में मेरे शोज पोस्टपोन किए जा रहे हैं, क्योंकि टूर के दौरान मैं अचानक घायल हो गया हूं. मैं ठीक हूं. मैं जल्द ही पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा. हालांकि, मैं इस समय परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा. मैं आप सभी से जल्द मिलने के लिए बेकरार हूं और मेरी वजह से आपको किसी भी तरह की परेशानी हुई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं. कुछ ही हफ्तों में आपसे मिलूंगा. आपके टिकट्स नए शेड्यूल किए गए शोज के लिए वैलिड रहेंगे.

फैंस के दिल पर राज करते हैं एपी ढिल्लन

एपी ढिल्लन की बात करें तो उनके गानों के लिए फैंस की दीवानगी सातवें आसमान पर रहती है. एपी ढिल्लन की बड़ी फैन फॉलोइंग हैं. उनके शोज दुनियाभर में काफी पॉपुलर हैं. कई सेलेब्स भी एपी ढिल्लन के कॉन्सर्ट्स को एन्जॉय करते दिखते हैं. उनके गाने चार्टबीट पर टॉप में बने रहते हैं. एपी ढिल्लन की पोस्ट ने उनके फैंस को परेशान कर दिया है. फैंस सिंगर के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

Get Well Soon AP Dhillon!