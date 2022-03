Election Results 2022: BJP की जीत से सलमान-शाहरुख-आमिर खान को होगा नुकसान, KRK की भविष्यवाणी

'आज के चुनाव नतीजे इस बात का सबूत हैं कि देश में हिंदुत्व का डंका बज रहा है..', ये बात कमाल राशिद खान (KRK) ने अपने ट्वीट में लिखी है. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इन चुनावी नतीजों का असर बॉलीवुड के तीनों खान की फिल्मों पर पड़ने की बात भी कही है.

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर देशभर के लोगों के साथ KRK की नजरें भी टिकी हुई हैं. पंजाब को छोड़कर यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का डंका बज रहा है.

चुनाव नतीजों में दिख रही बीजेपी की जीत को कमाल आर खान ने हिंदुत्व का राज घोषित कर दिया है और इसी के साथ उन्होंने बॉलीवुड के सभी टॉप मुसलमान 'खान' एक्टर्स को उनकी अपकमिंग फिल्मों के फ्यूचर को लेकर भी अलर्ट कर दिया है.

क्या BJP की जीत से बॉलीवुड के 'खान्स' की फिल्में होंगी फ्लॉप?

जी हां, विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की दिख रही जीत को केआरके ने हिंदुत्व राज से जोड़ दिया है. उन्होंने अपने ट्वीट में ये बताया है कि चुनाव के नतीजे ये दिखाते है कि देश में हिंदुत्व का राज कायम है. उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के जीतने से बॉलीवुड के मुस्लिम सुपरस्टार्स की फिल्में अब फ्लॉप होने वाली हैं.

KRK ने सलमान-शाहरुख-आमिर को किया अलर्ट

केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा- आज के चुनाव के परिणाम इस बात का सबूत हैं कि देश में हिंदुत्व अभी भी रॉक कर रहा है. तो सभी खान एक्टर्स की फिल्में जैसे पठान, लाल सिंह चड्ढा, टाइगर आदि सुपर फ्लॉप होने वाली हैं.

