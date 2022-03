UP Election Result 2022: मेरठ में BJP की बढ़त का KRK ने Asaduddin Owaisi को बताया जिम्मेदार, लिखा- मुसलमानों को बनाया बेवकूफ

आज का दिन देशभर की जनता के लिए बेहद अहम है. आज 10 मार्च को उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं. यूपी के शुरुआती नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन काफी पीछे चल रहा है.

असदुद्दीन ओवैसी पर भड़के केआरके

पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक, बीजेपी जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है. यूपी के चुनाव रिजल्ट पर अलग-अलग प्रतिक्रयाएं भी आना शुरू हो गई हैं. कमाल आर खान (KRK) ने भी अब मेरठ के नतीजों को लेकर AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है. दरअसल, यूपी के मेरठ में भी बीजेपी सरकार अपनी जीत दर्ज कराती हुई दिखाई दे रही है. ऐसे में KRK ने मेरठ में BJP की जीत का जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी को बताया है.

असदुद्दीन ओवैसी पर भड़के KRK

KRK ने अपने ट्वीट में लिखा- ओवैसी का शुक्रिया कि बीजेपी ने मेरठ की सभी सीटों पर जीत हासिल की है. उन्होंने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया और BJP की मदद की. ये कभी नहीं सुधरेंगे.

