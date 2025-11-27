scorecardresearch
 
Film wrap: धर्मेंद्र की यादों में खोईं हेमा मालिनी, पलाश-स्मृति की शादी का बना तमाशा

गुरुवार के फिल्म रैप में हम आपको बताने जा रहे हैं कि धर्मेंद्र की प्रेयर मीट हो रही है, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं. हेमा मालिनी काफी इमोशनल हैं.

धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी (Photo: Instagram/@aapkadharam)
मनोरंजन की दुनिया में गुरुवार को काफी चीजें हुईं. हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखी. उन्होंने लिखा कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही हैं. इसके अलावा पलाश और स्मृति मंधाना की शादी को लेकर काफी बातें चल रही हैं. देखना है कि कब दोनों सात फेरे लेते हैं. 

30 म‍िनट ICU के बाहर किया धर्मेंद्र का इंतजार, नहीं हो पाई थी मुमताज की आखिरी मुलाकात
सीनियर एक्ट्रेस मुमताज ने धर्मेंद्र के साथ बिताए पलों को याद करते हुए अपनी आखिरी मुलाकात न हो पाने के दर्द को शयर किया. उन्होंने बताया कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में धर्मेंद्र से मिलने की कोशिश नाकाम रही.

धर्मेंद्र की यादों में खोईं हेमा मालिनी, नहीं सह पा रहीं जुदाई का दर्द, बोलीं- मेरी भावनाएं...
हेमा मालिनी-धर्मेंद्र का रिश्ता समाज के बंधनों से परे रहा है. अब जब धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं हैं, हेमा उनकी सहेज कर रखी हुई यादों को फैंस के साथ शेयर कर रही हैं.

फिजिकल चीटिंग-शादी पर कमेंट कर फंसी काजोल-ट्विंकल, बोलीं- हमारी सलाह मत लो
ट्विंकल खन्ना और काजोल के टॉक शो 'टू मच' में शादी और रिश्तों को लेकर कमेंट्स ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया था. दोनों ने ट्रोलिंग और आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि उनके विचार हल्के-फुल्के और मजाक के रूप में थे.

पलाश-स्मृति की शादी का बना तमाशा, निगेटिविटी देखकर भड़की एक्ट्रेस, कहा- किसी के दुख में....
सेलेब्रिटी कपल पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी पोस्टपोन होने के बाद उनका रिश्ता सुर्खियों में है.

365 में से 330 दिन किया काम, डिप्रेशन में पंकज त्रिपाठी, बोले- समझ आया कि...
बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी ने पर्दे पर हर तरह के रोल अदा किए हैं. ये अपने टैलेंट के लिए जाने जाते हैं. इंडस्ट्री में पंकज ने देर से अपनी पहचान बनाई.

