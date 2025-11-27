scorecardresearch
 

फिजिकल चीटिंग-शादी पर कमेंट कर फंसी काजोल-ट्विंकल, बोलीं- हमारी सलाह मत लो

ट्विंकल खन्ना और काजोल के टॉक शो 'टू मच' में शादी और रिश्तों को लेकर कमेंट्स ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया था. दोनों ने ट्रोलिंग और आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि उनके विचार हल्के-फुल्के और मजाक के रूप में थे. उन्होंने माना कि शो के उस सेगमेंट के लिए शुरू से ही एक डिस्क्लेमर होना चाहिए था.

काजोल-ट्विंकल खन्ना ने दी सफाई (Photo: Screengrab)
काजोल-ट्विंकल खन्ना ने दी सफाई (Photo: Screengrab)

एक्ट्रेस से लेखिका बनीं ट्विंकल खन्ना और एक्ट्रेस काजोल ने अपने टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में शादी और रिश्तों को लेकर दिए गए विचारों से काफी बवाल खड़ा कर दिया था. इसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर कई बार तीखी आलोचना भी झेलनी पड़ी. अब दोनों ने उस ट्रोलिंग और विवाद का जवाब दिया है. ट्विंकल और काजोल ने साफ किया है कि उनके कमेंट्स पूरी तरह मजाकिया और हल्के-फुल्के अंदाज में किए गए थे. साथ ही उन्होंने माना कि शो के उस सेगमेंट के लिए शुरू से ही एक डिस्क्लेमर होना चाहिए था.

काजोल-ट्विंकल ने दी सफाई

काजोल और ट्विंकल का शो 'टू मच' अब खत्म हो चुका है. हाल ही में रिलीज हुए एक बोनस एपिसोड में दोनों स्टार्स ने विवादों पर खुलकर बात की. ये एपिसोड दोनों का शो स्ट्रीम होने के बाद शूट किया गया था. इस एपिसोड में काजोल ने कहा, 'अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसने हमें सबसे ज्यादा मुसीबत में डाला है. यहां ओपिनियन उतना मायने नहीं रखता जितना कि हल्की-फुल्की छेड़छाड़ और मस्ती.'

इस पर ट्विंकल ने जोड़ा, 'एक डिस्क्लेमर होना चाहिए था. इसे पहले एपिसोड से ही डाला जाना चाहिए था कि इस सेगमेंट में हम जो भी कह रहे हैं उसे बिल्कुल सीरियसली न लें. कृपया इस सेगमेंट की हमारी किसी भी सलाह को फॉलो न करें.'

शादी कर कही थी बड़ी बात

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बवाल उन कमेंट्स से हुआ था, जिनमें काजोल और ट्विंकल ने शादी और रिश्तों पर बात की थी. विक्की कौशल और कृति सेनन वाले एपिसोड के 'दिस ऑर दैट' सेगमेंट में काजोल ने कहा था कि शादी को एक एक्सपायरी डेट के साथ आना चाहिए और रिन्यूअल का ऑप्शन भी होना चाहिए.

फिजिकल चीटिंग को बताया सही

दूसरा एपिसोड में जाह्नवी कपूर और करण जौहर वाला था. इसमें काजोल और ट्विंकल ने चीटिंग को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि फिजिकल चीटिंग उनके लिए 'डील ब्रेकर' नहीं है. करण ने कहा था, 'फिजिकल चीटिंग डील ब्रेकर नहीं है.' इसपर जाह्नवी ने जवाब दिया था, 'नहीं, मेरे लिए तो डील टूट जाती है.' ट्विंकल ने फिर हंसते हुए कहा था, 'हम 50 के हैं, ये 20 की है, ये भी जल्दी ही हमारे सर्कल में आ जाएगी. अभी इन्होंने वो सब नहीं देखा जो हमने देखा है. रात गई बात गई.'

'टू मच' के बोनस एपिसोड में क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा गेस्ट थीं. इस टॉक शो की शुरुआत सलमान खान और आमिर खान के साथ हुई थी. इसके बाद करण जौहर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, जाह्नवी कपूर समेत कई सेलेब्रिटीज इसमें नजर आए. पूरा शो अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

---- समाप्त ----
