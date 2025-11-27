धर्मेंद्र की यादों में खोईं हेमा मालिनी, नहीं सह पा रहीं जुदाई का दर्द, बोलीं- मेरी भावनाएं...

धर्मेंद्र भले ही बॉलीवुड के ही-मैन हो, लेकिन वो पत्नी हेमा मालिनी की दुनिया थे. उनका इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाना हेमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं. वो उनके जाने से सदमे में हैं. हेमा पति धर्मेद्र की यादों में खोई हुई हैं, वो लगातार उनके साथ की तस्वीरें शेयर कर रही हैं और साथ ही अपनी फीलिंग्स भी बयां कर रही हैं.
धर्मेंद्र के जाने से सदमे में हेमा
हेमा ने एक बार फिर X पर धर्मेंद्र के साथ की कुछ अनसीन तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों में धर्मेंद्र का खिलखिलाता जिंदादिल चेहरा फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचता दिखा. वहीं साथ खड़ीं पत्नी हेमा की मुस्कान दिखाती है कि दोनों का रिश्ता कितना गहरा रहा है.
फोटोज पोस्ट कर हेमा ने बताया कि वो धर्मेंद्र को कितना याद कर रही हैं. उन्होंने लिखा- मुझे पता है कि ये बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन ये पहले कभी पब्लिश नहीं हुईं, और इन्हें देखते हुए मेरी भावनाएं उमड़ रही हैं. हेमा के ये पोस्ट दिखाते हैं कि वो इस खालीपन को धर्मेंद्र की यादों के जरिए दूर कर रही हैं.
दिखाई परिवार की अनसीन फोटोज
हेमा ने ना सिर्फ अपने बल्कि धर्मेंद्र की बेटियों ईशा और आहना के साथ की भी तस्वीरें शेयर कीं. एक और पोस्ट में हेमा ने लिखा- परिवार के कुछ बेहतरीन मोमेंट्स. जिन्हें हमने सहेज कर रखा था.
परिवार के इन हैप्पी मोमेंट्स ने फैंस की आंखें नम कर दीं. फैंस ने कमेंट कर हेमा और देओल परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं. यूजर्स ने लिखा- आप जितनी भी तस्वीरे डालें, हम सबको बहुत प्यारी लगती हैं. आप दोनों से हमारे हृदय को जितना स्नेह है उतना किसी से नहीं ये तस्वीरें हमारे लिए बहुत अनमोल हैं. बहुत शुक्रिया. आदरणीय गुरु पिता धर्म जी के साथ इतने प्यारे पलों की तस्वीरों को हम सभी के साथ साझा करने के लिए.
प्यार की मिसाल धर्मेंद्र-हेमा
धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से भले ही दूसरी शादी की थी. लेकिन इनके प्यार की हमेशा मिसाल दी जाती है. धर्मेंद्र ने बिना पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए हेमा से धर्म बदलकर शादी की थी. दोनों के बीच इतना गहरा तालमेल था कि कभी किसी के निजी स्पेस में दखल नहीं दिया, बावजूद इसके ये रिश्ता एक्टर की आखिरी सांस तक बना रहा.