सीनियर एक्ट्रेस मुमताज ने धर्मेंद्र के साथ झील के उस पार और लोफर जैसी हिट फिल्मों में काम किया. एक्ट्रेस ने हाल ही में इस बॉलीवुड के ही-मैन के साथ बिताए हुए पलों को याद किया. साथ ही बताया कि कैसे उनकी धर्मेंद्र के आखिरी पलों में मुलाकात नहीं हो पाई. वो उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रही थीं, लेकिन मिलना नसीब नहीं हो पाया.

धर्मेंद्र को यादकर मुमताज भावुक हो गईं और उन्होंने अपनी आखिरी बार मुलाकात ना हो पाने के दर्द को बयां किया. उन्होंने बताया कि वो धर्मेद्र संग अपनी दोस्ती को लेकर बेहद सेंसिटिव रही हैं. वो बोलीं कि उनकी एक्टर को आखिरी बार देख पाने की कोशिश नाकाम हो गई.

नाकाम हुई मुमताज की कोशिश

TOI से मुमताज ने बताया कि उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में धर्मेंद्र से मिलने की कोशिश की, जहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के बाद भर्ती कराया गया था. वो अपने पुराने सह-कलाकार की एक झलक पाने की उम्मीद में अस्पताल पहुंचीं, लेकिन वहां दुख भरी खबर मिली.

उन्होंने कहा- मैं उन्हें देखने गई थी, लेकिन स्टाफ ने कहा कि वो वेंटिलेटर पर हैं और किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है. मैं 30 मिनट वहीं बैठी रही, उम्मीद थी कि शायद मिल पाऊं… लेकिन नहीं मिल सकी. मैं उन्हें देखे बिना ही लौट आई.

ये निराशा मुमताज के दिल में बस गई, और वो आज भी उस पल को याद कर दुखी हो जाती हैं जब वो उन्हें एक आखिरी बार नहीं देख सकीं.

2021 में हुई आखिरी मुलाकात

मुमताज ने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र से आखिरी बार 2021 में उनके घर पर मुलाकात की थी. ये एक ऐसी याद है जिसे वो बहुत संजोकर रखती हैं.

उन्होंने कहा- मैं उनसे आखिरी बार 2021 में उनके घर मिली थी. वो मुलाकात बहुत प्यारी थी. वही हमारी आखिरी मुलाकात थी. उनके शब्दों में उनके लिए गहरा दर्द और ये दुख झलकता है कि वही मुलाकात अब उनकी आखिरी याद बन गई.

हेमा मालिनी और परिवार को संवेदना

मुमताज ने धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी के लिए गहरी संवेदना जताई और कहा कि ये दुख उनके लिए बेहद भारी होगा. उन्होंने कहा- मुझे उनके परिवार और हेमा जी के लिए बहुत दुख है. वो हमेशा उनसे बहुत जुड़ी रहीं. ये दुख उन्हें बहुत गहराई से महसूस हो रहा होगा. वो सच में उनसे बहुत प्यार करती थीं.

तस्वीरों के जरिए श्रद्धांजलि

मंगलवार को मुमताज ने धर्मेंद्र के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर की थीं. इनमें फिल्मों की कुछ झलकियां और एक अनसीन ग्रुप फोटो शामिल थी, जिनमें अंजू महेंदरू, पूनम सिन्हा, जैकी श्रॉफ, डैनी डेंजोंगपा, तलत अजीज के साथ खुद मुमताज और धर्मेंद्र शामिल थे. इन्हें शेयर कर उन्होंने लिखा था- धरम जी, आप थे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे. आपकी आत्मा को शांति मिले!

'गोल्डन हार्ट को-स्टार' थे धर्मेंद्र

अतीत को याद करते हुए मुमताज ने कहा कि धर्मेंद्र न सिर्फ शानदार अभिनेता थे, बल्कि उससे भी ज्यादा शानदार इंसान थे. वो बोलीं- हमने कुछ फिल्मों में साथ काम किया है, और वो हमेशा बेहतरीन सह-कलाकार रहे. वो बहुत अच्छे इंसान थे- एकदम सोने जैसे दिल वाले. वो मिलनसार थे, सबके साथ जुड़े रहते थे. आखिरी तक लोगों के साथ उनका अच्छा रिश्ता रहा. लोग आज भी उनसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे. वो एक ऐसे लेजेंड थे जिन्हें कोई नहीं बदल सकता.

