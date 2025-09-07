'बिग बॉस 19' में हुई पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री! एलिमिनेशन पर भी आया बड़ा अपडेट

टीवी का सबसे फेमस कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस का 19वां सीजन ट्विस्ट से भरा हुआ है. हर एपिसोड में कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है. वहीं इस बीच मेकर्स ने एक और बड़ा दांव खेला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हो चुकी है और उसने घर में एंट्री करते ही खेल दिखाना शुरू कर दिया है.

दरअसल, लाइव फीड बिग बॉस अपडेट की रिपोर्ट की मानें तो शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा की वाइल्ड कार्ड से एंट्री हो गई है. शहबाज बदेशा की एंट्री से फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है.

सीक्रेट रूम में मौजूद शहबाज!

जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि शहबाज इससे पहले बिग बॉस 13 में नजर आ चुके हैं. न सिर्फ सलमान खान भी उन्हें काफी अच्छे से जानते हैं बल्कि वो उन्हें पसंद भी करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज इस समय सीक्रेट रूम में हैं, और वीकेंड पर घर में एंट्री ले सकते हैं.

बसीर-फरहाना को किया एक्सपोज?

वहीं बिग बॉस 19 में शहबाज बदेशा ने एंट्री करते ही अपना खेल दिखाना शुरू भी कर दिया. शहबाज ने फरहाना भट्ट और बसीर अली पर तंज कसा है. उन्होंने कहा,'पहले दो दिन दोनों ने जमकर लड़ाई की और फिर एकदम से दोस्ती और प्यार शुरू हो गया.

गौरतलब है कि शो के पहले ही दिन 2 कंटेस्टेंट के बीच पॉपुलैरिटी का एक पोल हुआ था, जिसमें मृदुल ने शहबाज को भारी वोट्स से हरा दिया था और मृदुल घर का हिस्सा बन गए थे. जबकि शहबाज ये मौका चूक गए थे. अब वाइल्ड कार्ड से उनकी एंट्री हो गई है, तो देखना होगा कि वो इस सीजन में कितना धमाल मचाते हैं?

कौन निकलेगा बिग बॉस के घर से?

वहीं ये रिपोर्ट भी बिग बॉस के घर से आ रही हैं कि इस हफ्ते भी कोई इविक्शन नहीं होगा. पिछले हफ्ते भी कोई खिलाड़ी बेघर नहीं हुआ था. इस हफ्ते नॉमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट में नीलम गिरी, तान्या मित्तल, नतालिया जेनोसजेक, प्रणीत मोरे, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना और जीशान कादरी हैं.

