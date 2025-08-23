scorecardresearch
 

Feedback

बिग बॉस 19 शुरू होने से पहले ही रिप्लेस हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये कश्मीरी एक्ट्रेस लेगी जगह

टीवी के सबसे फेमस और कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस एक बार फिर से जोरदार वापसी को तैयार है. शो के प्रीमियर में एक दिन बाकी रह गया है. वहीं इस बीच खबर आ रही है कि एक कंटेस्टेंट्स ने शो से अपना नाम वापस ले लिया है.

Advertisement
X
बिग बॉस से बाहर हुई तान्या मित्तल (Photo:Instagram/@farrhana_bhatt/@@tanyamittalofficia)
बिग बॉस से बाहर हुई तान्या मित्तल (Photo:Instagram/@farrhana_bhatt/@@tanyamittalofficia)

टीवी से सबसे फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19', 24 अगस्त से शुरू होने वाला है. ऐसे में फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. वहीं इसके कंटेस्टेंट्स को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. बीते दिनों कुछ कंटेस्टेंट के नाम सामने आए थे, जिसमें एक नाम एंटरप्रेन्योर, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल का भी था. लेकिन अब उनसे जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है.

शो का हिस्सा नहीं होंगी तान्या?
ग्वालियर की रहने वाली तान्या मित्तल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. वो ट्रैवल और कल्चर पर वीडियो बनाती हैं, जिसे खूब पसंद किया जाता है. तान्या को लेकर खबर थी कि वो 'बिग बॉस 19' में शामिल होंगी. लेकिन अब खबर आ रही है कि तान्या मित्तल, 'बिग बॉस 19' शो का हिस्सा नहीं हैं. उनकी जगह एक कश्मीरी एक्ट्रेस के नाम पर मुहर लगी है.

तान्या मित्तल की जगह कौन होगा शामिल?
अब तान्या मित्तल शो में नहीं है. उनकी जगह कश्मीरी अदाकारा फरहाना भट्ट शो में एंट्री लेंगी. बता दें कि फरहाना का जन्म 1997 में कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था. फरहाना का बचपन गरीबी में गुजरा. इसके अलावा फरहाना के जन्म के कुछ महीने ही बाद ही उनके मां-पिता का भी तलाक हो गया था. मां ने ही फरहाना को पढ़ाया और काबिल बनाया. समाज से लड़कर फरहाना ने मॉडलिंग की राह चुनी और उसमें अपना करियर बनाया. 

Advertisement

बिग बॉस का प्रोमो हुआ रिलीज
वहीं 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट्स का प्रोमो रिलीज हो गया है. जिससे 4 कंटेस्टेंट्स के नाम पर मुहर लग गई हैं. इसमें फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आवेज दरबार और नगमा मिराजकर, एक्टर गौरव खन्ना और सिंगर अमाल मलिक का नाम है. जल्द ही बाकी कंटेस्टेंट्स के नाम से पर्दा उठने वाला है.

कब से शुरू होगा बिग बॉस 19?
'बिग बॉस 19' कल यानी 24 अगस्त 2025 से जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे से और कलर्स चैनल पर रात 10.30 बजे से टेलीकास्ट होगा. इस बार शो की थीम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र रखी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement