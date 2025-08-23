बिग बॉस के मंच पर सलमान का धमाकेदार डांस, शो शुरू होने से पहले मचाया धमाल, Video

टीवी के सबसे विवादित और रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का इंतजार अब खत्म होने वाला है. कल यानी 24 अगस्त से इस शो का प्रीमियर होने वाला है. इस शो की पहली झलक सभी के सामने आ गई है. वहीं अब इसके प्रोमो ने फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ा दी है. कुछ कंटेस्टेंट्स की स्टेज पर परफॉर्म क्लिप्स वायरल है तो वहीं अब बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का भी एक प्रोमो रिलीज कर दिया गया है
बता दें कि शो के प्रीमियर होने से पहले सलमान खान का डांस परफॉर्मेंस वीडिया मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में दबंग सुपरस्टार स्टेज पर जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.
सलमान खान ने जमकर किया डांस
जियो हॉटस्टार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर बिग बॉस 19 शो का लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है. जिसमें एक्टर सलमान खान बिग बॉस के सेट पर जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. सलमान के डांस मूव्स कमाल के हैं. सलमान खान अपनी ही फिल्म 'हर दिल जो प्यार करेगा' के गाने ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. भाईजान के इस वीडियो को देखने के बाद अब यूजर्स ने भी इस पर जमकर अपना रिएक्शन दिया है.
यहां देखिए सलमान का डांस
जियो हॉटस्टार ने अपने X हैंडल पर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, 'इस साल फिर से होगा एंटरटेनमेंट धमाकेदार. सलमान खान से मिलने दिल थाम कर हो जाइये तैयार. देखिए #BiggBoss19, कल से, रात 9 बजे सिर्फ #JioHotstar पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर.
यूजर्स ने किया रिएक्ट
सलमान खान के इस डांस प्रोमो पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सलमान खान का डांस कमाल का है.' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'सलमान भाई की झलक सबसे अलग.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'लगता है इस बार ज्यादा मजा आने वाला है.'
बता दें कि 4 कंटेस्टेंट्स के नाम पर मुहर लग गई है. इसमें फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आवेज दरबार और नगमा मिराजकर, एक्टर गौरव खन्ना और सिंगर अमाल मलिक का नाम हैं.