अमिताभ-अक्षय संग किया काम, वेब सीरीज से कमाया नाम, ऐसी है कीर्ति कुल्हारी की करियर जर्नी

एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी इन दिनों वेब सीरीज Criminal Justice: Behind Closed Doors को लेकर चर्चा में हैं. ये वेब सीरीज इसी महीने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है. वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है. ट्रेलर में कीर्ति की एक्टिंग की काफी तारीफ की जा रही है. कीर्ति की एक्टिंग फैंस को काफी पसंद आती है. पिंक, मिशन मंगल और ब्लैकमेल में भी कीर्ति को बेहद पसंद किया गया था. आइए एक नजर डालते हैं कीर्ति की करियर जर्नी पर...

ऐसे शुरू हुआ कीर्ति का करियर

कीर्ति कुल्हारी ने थिएटर और टीवी कॉमर्शियल्स से करियर शुरू किया था. उन्हें कई फेमस ब्रांड्स के एड्स में देखा गया. वो गिप्पी ग्रेवाल के Hik Vich Jaan म्यूजिक वीडियो का भी हिस्सा रहीं. 2010 में फिल्म खिचड़ी में उनकी पहली अपीरियंस देखने को मिली. इसके बाद वो 2011 में फिल्म शैतान में नजर आईं. 2013 में वो Sooper Se Ooper में दिखीं. लेकिन किसी भी फिल्म से कीर्ति को पहचान नहीं मिली. फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाईं.



कीर्ति को पहचान 2016 में फिल्म पिंक से मिली. इस फिल्म में कीर्ति अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू के साथ नजर आईं. फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया. 2017 में वो मधुर भंडारकर की फिल्म इंदू सरकार में लीड रोल में नजर आईं. 2018 में इरफान खान संग फिल्म ब्लैकमेल में दिखीं.



देखें: आजतक LIVE TV

2019 में वो उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में एयरफोर्स ऑफिसर के किरदार में दिखीं. इस फिल्म में विक्की कौशल लीड रोल में थे. फिल्म को काफी सराहा गया और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने बेहतरीन परफॉर्म किया. 2019 में ही वो अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म मिशन मंगल में नजर आईं.

इसी के साथ 2019 में वो वेब सीरीज Four More Shots Please में दिखीं. इस वेब सीरीज में उनका रोल काफी स्ट्रॉन्ग था. उनकी एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया. इसका सेकेंड सीजन भी आया, इसमें भी कीर्ति नजर आईं. वेब सीरीज को भी काफी पसंद किया गया. इसके अलावा कीर्ति इमरान हाशमी की बार्ड ऑफ ब्लड में एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं.



कीर्ति ने के के मेनन संग फिल्म San' 75 Pachattar में भी काम किया. फिल्म 2015 में शूट की गई, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुई है.