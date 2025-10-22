scorecardresearch
 

एक्टर ऋषभ टंडन का निधन, हार्ट अटैक ने ली जान, सदमे में परिवार

एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है. वो हमारे बीच नहीं रहे. 22 अक्टूबर को दिल्ली में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया. ऋषभ अपने पीछे पत्नी और परिवार को छोड़ गए हैं. उनकी अचानक मौत से परिवार और फैंस को गहरा सदमा लगा है.

ऋषभ के निधन से सदमे में परिवार (Photo: Instagram @rishabhtandonofficial)
एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे. 22 अक्टूबर को दिल्ली में उनका निधन हुआ. जानकारी के मुताबिक, हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है. इंडिया टुडे को पूर्व टीम मेंबर ने ऋषभ की मौत की खबर को कंफर्म किया है. एक्टर की अचानक हुई मौत ने उनके परिवार को तोड़ दिया है. फैंस भी सदमे में हैं. 

ऋषभ ने छोड़ी दुनिया

ऋषभ मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहते थे. वो फैमिली संग दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली आए हुए थे. लेकिन किसे पता था ऋषभ की परिवार के साथ ये आखिरी दिवाली होगी. एक्टर के परिवार ने इस मुश्किल समय में प्राइवेसी की मांग की है. एक्टर का अंतिम संस्कार अभी नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है. किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऋषभ इतनी जल्दी दुनिया छोड़कर चले जाएंगे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कौन थे ऋषभ टंडन?
ऋषभ पेशे से सिंगर, कंपोजर और एक्टर थे. वो शांत व्यवहार और म्यूजिक के लिए अपने प्यार के लिए जाने जाते थे. 2008 में टी-सीरीज के एलबम 'फिर से वही' से उन्होंने करियर शुरू किया था. ऋषभ ने 'फकीर- लिविंग लिमिटलेस' और 'रशना: द रे ऑफ लाइट' जैसी मूवीज में काम किया है. उनके हिट गानों में ये आशिकी, चांद तू, धू धू कर के, फकीर की जुबानी भी शामिल हैं. काम के अलावा ऋषभ को जानवरों से बेहद प्यार था. उनके मुंबई वाले घर में कई बिल्लियां, डॉगी और पक्षी थे. जानकारी के मुताबिक, ऋषभ के कई गाने अनरिलीज रह गए हैं, बीते कई दिनों से वो उनपर काम कर रहे थे. सोशल मीडिया पर ऋषभ के दोस्त और करीबी उन्हें इमोशनल ट्रिब्यूट दे रहे हैं.

एक वक्त ऋषभ का नाम एक्ट्रेस सारा खान संग जुड़ा था. उनकी फोटो वायरल हुआ थी जिसमें सारा ने सिंदूर लगा रखा था. दोनों की शादी की अफवाह उड़ी थी. हालांकि बाद में दोनों ने साफ किया कि उन्होंने शादी नहीं की है. एक्टर ने रशियन लेडी Olesya Nedobegova को दुल्हन बनाया. Olesya से सेट पर उनकी मुलाकात हुई थी. ऋषभ की डिजिटल सीरीज में Olesya ने बतौर लाइन प्रोड्यूसर काम किया था. कपल ने मार्च 2023 को शादी की थी. दोनों ने साथ में इस साल करवाचौथ मनाया था. 

