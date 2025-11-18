scorecardresearch
 

36 साल के ओडिया सिंगर हुमाने सागर का निधन, गंभीर बीमारियों के बाद तोड़ा दम, सदमे में फैंस

ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री के प्रसिद्ध सिंगर हुमाने सागर का 36 साल की उम्र में एम्स भुवनेश्वर में निधन हो गया. उन्हें कई गंभीर बीमारियां थीं. उनके निधन पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और विपक्षी नेता नवीन पटनायक ने शोक व्यक्त किया है. उनके निधन से संगीत जगत में मातम पसरा है.

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे हुमाने सागर (Photo: Instagram @humanesagar_official)
ओडिया इंडस्ट्री से शॉकिंग खबर सुनने को मिली है. 36 साल के सिंगर हुमाने सागर के आकस्मिक निधन की खबर सामने आई है. सोमवार को उनका निधन हुआ. एम्स भुवनेश्वर में उनका इलाज चल रहा था. अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, सागर को शुक्रवार को भर्ती कराया गया था. वो एक नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे.  

हुमाने सागर को क्या हुआ था?

सिंगर को निमोनिया, पुरानी लीवर बीमारी का बिगड़ना (ACLF), मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम की शिकायत थी. सिंगर ने रात 9.08 बजे अंतिम सांस ली थी. उनके निधन की खबर सुनकर फैंस को बड़ा झटका लगा है. सोशल मीडिया पर लोग सिंगर को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. लोगों ने महज 36 की उम्र में सिंगर की इतनी सारी गंभीर बीमारी होने पर हैरानी जताई है. 

सीएम माझी ने जताया शोक

राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सागर के निधन पर शोक जताया है. सीएम ने कहा- मैं मशहूर गायक हुमाने सागर के निधन की खबर जानकर बेहद दुखी हूं. उनका जाना संगीत और सिनेमा के लिए क्षति है. मैं उनके परिवार को अपनी संवेदना देता हूं और भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं. ओम शांति.

विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने भी सागर को याद किया. अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा- सागर के संगीत ने कईयों के दिलों को छुआ था. ओडिया संगीत में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. नवीन पटनायक ने सिंगर की आत्मा को शांति मिलने की दुआ की. साथ ही परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

अस्पताल का बयान

एम्स भुवनेश्वर ने सिंगर की मौत पर बयान जारी किया. जिसमें लिखा है- एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम सागर का इलाज कर रही थी. बावजूद इसके वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे. उनका 17 नवंबर को रात 9.08 बजे निधन हो गया. उन्हें 14 नवंबर को एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया था.

जहां उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया, पुरानी लिवर बीमारी की बिगड़ना (एसीएलएफ), दिल की बीमारी से संबंधित गंभीर समस्या, मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, दवाइयों का असर ना होना, सांस लेने में परेशानी, किडनी का काम करना बंद होना, दिमाग और जिगर से जुड़ी बीमारी, प्लेटलेट्स की कमी और खून का थक्का जमने की दिक्कत का पता चला. 

कौन थे हुमाने सागर?
हुमाने का जन्म बलांगीर जिले के तितलागढ़ में हुआ था. सागर ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम थे. उन्होंने 100 से अधिक ओडिया गानों को अपनी आवाज दी थी. वो म्यूजिकल घराने से आते थे. उनके दादा ने प्राइवेट एलबम को कंपोज किया था. उनके पेरेंट्स भी सिंगर थे. घर का माहौल देख सागर का रुझान बचपन से संगीत की तरफ हो गया था.

2012 में वॉयस ऑफ ओडिया सीजन 2 में आकर सागर ने लाइमलाइट लूटी थी. इसके बाद इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग को लेकर उनके दरवाजे खुले थे. 2015 में उनका प्लबैक डेब्यू हुआ था. गाने का नाम था इश्क तू ही तू. ये गाना सेंसेशन बना था. 


 

